Der chinesische Batterie-Marktführer CATL soll sich in Gesprächen über den Aufbau eines Batterie-Recycling-Geschäfts in Europa befinden. Derzeit finden offenbar schon Verhandlungen mit europäischen Regierungen über mögliche Standorte statt. Mit dabei ist wohl auch Ungarn. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Jason Chen, der das operative Geschäft von CATL in Europa leitet. Das Gespräch fand dem Bericht zufolge in Budapest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...