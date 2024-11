Münster (ots) -Nach inzwischen dreizehn Eurojackpot-Ziehungen ohne Hauptgewinn geht es am kommenden Freitag (22. November) zum dritten Mal in Folge um den MEGA-Jackpot von 120 Millionen Euro. Glückliche Millionäre gab es bei der gestrigen Dienstagsziehung (19. November) im zweiten Rang.Die fünf richtigen Gewinnzahlen 4, 7, 19, 26 und 27 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 5 konnte auch bei der gestrigen, 800. Eurojackpotziehung (Dienstag, 19. November) kein Tipper aus den 19 teilnehmenden europäischen Ländern vorweisen. Der MEGA-Jackpot von 120 Millionen Euro ist somit zweimal hintereinander stehengeblieben. Acht Spielern fehlte lediglich eine Eurozahl für den Volltreffer. Über den Gewinn aus dem zweiten Rang werden sie sich bestimmt auch freuen: Die Glückspilze aus Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen (3), Spanien, Italien und Schweden erhalten jeweils 2.637.766,50 Euro und werden damit zu Doppel-Millionären. Somit hat Eurojackpot allein im Jahr 2024 bereits 90 Spielteilnehmer zu Millionären gemacht.Zweistellige Millionensumme im zweiten RangIn der nächsten Ziehung am Freitag (22. November) geht es neben dem MEGA-Jackpot von 120 Millionen Euro im zweiten Rang zusätzlich um rund 23 Millionen Euro. Somit besteht für alle Tipper die Chance, auch in der zweiten Gewinnklasse eine hohe zweistellige Millionensumme abzuräumen. Fünf richtige Gewinnzahlen und ein passende Eurozahl reichen aus, um zu punkten (Chance 1: 7 Millionen). Diese besondere Konstellation entsteht immer dann, wenn der Jackpot im ersten Rang die maximale Höhe von 120 Millionen Euro erreicht und es zu einem Überlauf kommt. Aufgrund der gesetzlichen Begrenzung auf 120 Millionen Euro wächst dann auch der zweite Gewinnrang, wodurch auch hier eine hohe Summe ausgeschüttet wird.Fünf Mega-MillionäreDer Maximalbetrag von 120 Millionen Euro wurde bisher fünfmal an Einzelgewinner ausgezahlt:- Dänemark (Juli 2022)- Berlin (November 2022)- Schleswig-Holstein (Juni 2023)- Norwegen (Januar 2024)- Dänemark (Juni 2024)Im April 2024 wurde der Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro erstmalig geteilt - zwischen einem Gewinner aus Nordrhein-Westfalen und einem aus Slowenien. Sie erhielten jeweils 60 Millionen Euro.Dritter Versuch mit 120 Millionen Euro120 Millionen Euro bleiben am Freitag (22. November) erneut im Spiel (Chance: 1: 140 Mio.). Gleichzeitig bietet der zweite Gewinnrang rund 23Millionen Euro (Chance: 1: 7 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5912895