NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft anlässlich der Fachkonferenz "Ignite" auf "Overweight" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Analyst Mark Murphy schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, die Konferenz sei ein weiterer Beweis gewesen für Microsofts dominierende Führungsrolle im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Er bleibt davon überzeugt, dass der Software-Riese hier eine einzigartige Marktposition hat./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 01:56 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2024 / 01:56 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US5949181045