NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce von 310 auf 340 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gespräche mit Beratern aus der Integrationsschiene des Softwarekonzerns seien bestimmend für die Trends in den kommenden zwölf bis 18 Monaten, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Viele Kunden seien bei der Integration von Künstliche-Intelligenz-Lösungen offenbar auf Firmen wie Salesforce angewiesen./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 00:33 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2024 / 00:33 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US79466L3024