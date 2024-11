Mercury Systems: Attraktives Breakout-Pullback-Setup!

Breakout-Pullback!

Rückblick

Mercury Systems ist ein Technologieunternehmen, das sich mit Verarbeitungstechnologie für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmissionen beschäftigt. Dazu gehören Signallösungen, Displays, Softwareanwendungen, Netzwerke, Speicherung und sichere Verarbeitung. Nach dem Kurssprung Anfang November erreichte das Papier des Technologieunternehmens fast die Kursmarke von 45 US-Dollar. Diese starke Bewegung wird gerade korrigiert.

Mercury Systems-Aktie: Chart vom 19.11.2024, Kürzel: MRCY, Kurs: 38.97 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie ist mittlerweile am EMA-20 angekommen. Die Bullen haben gestern wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Bei weiterer Stärke könnte man der Aktie folgen.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen nachhaltig unter die 20-Tagelinie, wären die Bären am Drücker.

Meinung

Die Lösungen von Mercury werden in vielen sicherheitskritischen Anwendungen eingesetzt, darunter das F-35-Kampfflugzeug, das Patriot-Raketenabwehrsystem und auch das Aegis Combat System der US Navy. Gerade die Signalverarbeitungssysteme sind unverzichtbar für Echtzeitanalysen in Radar und elektronischer Kriegsführung. Am 5. November veröffentlichte das Unternehmen nach Börsenschluss seine Q1-Zahlen. Mercury verzeichnete Aufträge im Wert von 247,7 Mio. US-Dollar - ein Anstieg von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Charttechnisch könnte uns der aktuelle Pullback eine attraktive Einstiegschance eröffnen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 2.32 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 21.97 Mio. USD

Meine Meinung zu Mercury Systems ist neutral

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 20.11.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.