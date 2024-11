Münster (ots) -Drei Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen werden durch die Dienstagsziehung von Eurojackpot (19. November) zu Doppel-Millionären.Bei der Eurojackpot-Ziehung (19. November) wurden in Helsinki die Gewinnzahlen 4, 7, 19, 26 und 27 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 5 gezogen. Einen Treffer in der obersten Gewinnklasse konnte kein Tipper aus den 19 teilnehmenden europäischen Ländern vorweisen. Somit bleibt der MEGA-Jackpot von 120 Millionen Euro erneut stehen.Doppel-MillionäreDrei Spielern aus Nordrhein-Westfalen ist aber ein Treffer im zweiten Rang gelungen, der mit rund 21 Millionen Euro gefüllt war. Die Glückspilze stammen aus dem Kreis Minden-Lübbecke, dem Raum Gelsenkirchen und dem Rhein-Sieg-Kreis. Da weitere fünf Tipper aus Berlin, Bayern, Spanien, Italien und Schweden ebenfalls ein glückliches Händchen in diesem Rang bewiesen, wird die Gewinnsumme durch acht Spielteilnehmer geteilt. Sie erhalten jeweils 2.637.766,50 Euro und werden damit zu Doppel-Millionären. Somit zählt WestLotto bereits 44 NRW-Millionengewinne in diesem Jahr.Neue Chance auf mehrstellige Millionengewinne120 Millionen Euro bleiben am Freitag (22. November) erneut im Spiel (Chance: 1: 140 Mio.). Gleichzeitig bietet der zweite Gewinnrang rund 23Millionen Euro (Chance: 1: 7 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen WestLotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5912951