German Real Estate Capital S.A. lädt zum Investoren Call am 21. November 2024 ein - Anlass ist die geplante Anleihe-Restrukturierung



20.11.2024 / 12:25 CET/CEST

German Real Estate Capital S.A. lädt zum Investoren Call am 21. November 2024 ein - Anlass ist die geplante Anleihe-Restrukturierung Bericht des Managements über die aktuelle Entwicklung und geplante Restrukturierung der Unternehmensanleihe 2017

Termin: 21. November 2024, 16:00 Uhr (MEZ)

Registrierung unter: GREC Investoren Call Luxemburg, 20. November 2024 - German Real Estate Capital S.A. (ISIN DE000A19XLE6) lädt zum Investoren Call am 21. November 2024, 16.00 Uhr (MEZ) ein. Dort wird das Management insbesondere auf die aktuelle Entwicklung des Unternehmens und auf die geplante Restrukturierung der Unternehmensanleihe 2017 (ISIN DE000A19XLE6) eingehen. Um teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vor Beginn der Konferenz unter folgendem Link: GREC Investoren Call (https://montegaconnect.de/event/cllmfy43bf1n4397cqf65xukfw1jtkfh) Zum Hintergrund: Am 11. November 2024 hat der Verwaltungsrat der German Real Estate Capital S.A. beschlossen, die Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2017 (ISIN DE000A19XLE6) zu einer Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum vom 26. November 2024 bis zum 28. November 2024 einzuladen. Gegenstand der Beschlussfassung der Anleihegläubiger werden im Wesentlichen folgende Punkte sein: Änderung des Zinssatzes von derzeit 3,00 % auf 5,15 % mit Wirkung ab dem 20. April 2025; Befristete Aussetzung des Rechts zur ordentlichen Kündigung, mit der Folge, dass ordentliche Kündigungen durch die Anleihegläubiger erst wieder mit Wirkung zum 31. Dezember 2029 möglich sind; Wahl der One Square Advisory Services S.à r.l. zum gemeinsamen Vertreter sowie Ermächtigung des gemeinsamen Vertreters, bestimmte Rechte für die Anleihegläubiger auszuüben. Die geplante Restrukturierung der Unternehmensanleihe 2017 ist eine wichtige Voraussetzung dafür, die Zahlungsfähigkeit durch verschiedene externe Faktoren in wirtschaftliche Schieflage geratenen Emittentin sicherzustellen und eine Insolvenz zu vermeiden. Wesentliche Anleihegläubiger haben in Vorgesprächen erklärt, das vorgeschlagene Konzept zu unterstützen. Weitere Informationen stehen unter https://www.gre-etp.de/wertpapier/ zur Verfügung. Unternehmen

German Real Estate Capital S.A.

127, rue de Mühlenbach,

L-2168 Luxemburg

www.gre-etp.de Kontakt Presse und Investor Relations

Fabian Lorenz

T: +49 221 29 83 15 88

M: lorenz@florenz-kommunikation.de



