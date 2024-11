© Foto: Swen Pförtner/dpa

Symrise setzt mit der Übernahme von Probi auf Biotech-Wachstum und plant den Börsenrückzug des schwedischen Unternehmens. Die Symrise-Aktie reagiert mit leichtem Kursrückgang.Symrise, einer der weltweit führenden Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen, plant die vollständige Übernahme des schwedischen Biotechnologieunternehmens Probi. Für jede ausstehende Aktie bietet der DAX-Konzern 350 schwedische Kronen (etwa 30,24 Euro) in bar. Damit setzt Symrise auf eine Übernahmeprämie von 42 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von Probi am Dienstag. Insgesamt wird die Transaktion mit 4 Milliarden Kronen (344 Millionen Euro) bewertet, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab. Strategische …