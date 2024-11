DJ PTA-Adhoc: ÖKOWORLD AG: Erweiterung des Vorstands um neuen CEO

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hilden (pta/20.11.2024/12:30) - 20. November 2024 - Die ÖKOWORLD AG gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft heute Herrn Dr. Oliver Pfeil mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zum weiteren Mitglied des Vorstands bestellt und zugleich zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der ÖKOWORLD AG ernannt hat. Mit der Bestellung von Herrn Dr. Pfeil wird der Vorstand der Gesellschaft, derzeit bestehend aus Torsten Müller, Andrea Machost und Katrin Hammerich, weiter verstärkt.

Herr Dr. Pfeil wird künftig die Ressorts Strategie, Fondsmanagement, Marketing und Presse sowie Investor Relations verantworten. Die Ressort-Verantwortlichkeit der weiteren Vorstandsmitglieder bleibt im Übrigen unverändert.

ÖKOWORLD AG, Hilden

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: ÖKOWORLD AG Adresse: Itterpark 1, 40724 Hilden Land: Deutschland Ansprechpartner: Katrin Hammerich Tel.: +49 2103 929-0 E-Mail: katrin.hammerich@oekoworld.com Website: www.oekoworld.com

ISIN(s): DE0005408678 (Aktie), DE0005408686 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2024 06:30 ET (11:30 GMT)