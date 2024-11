EQS-Media / 20.11.2024 / 13:10 CET/CEST



Vom 4. bis 7. Dezember kehrt die Plast Eurasia Istanbul 2024 in das Tüyap Messe- und Kongresszentrum zurück und präsentiert bahnbrechende Entwicklungen in der Kunststoffindustrie, mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Biokunststoffen. Es werden über 1.500 Aussteller und 70.000 Besucher erwartet, wodurch diese Veranstaltung zu einem bedeutenden Treffpunkt für globale Branchenführer in Europa wird. Istanbul - Plast Eurasia Istanbul 2024 | Die 33. International Istanbul Plastics Industry Fair öffnet vom 4. bis 7. Dezember 2024 erneut ihre Türen im Tüyap Messe- und Kongresszentrum. Die diesjährige Messe wird von der Tüyap Fair Group in Zusammenarbeit mit der PAGEV (Türkische Stiftung für Forschung, Entwicklung und Bildung in der Kunststoffindustrie) organisiert und wird voraussichtlich eine Rekordzahl von 1.500 Ausstellern und über 70.000 Besuchern anziehen und damit den Rahmen für einen dynamischen Austausch von Ideen und Innovationen bilden. Da Nachhaltigkeit im Vordergrund steht, wird die Plast Eurasia, die führende Veranstaltung für die Kunststoffindustrie, Biokunststoffe als zentrales Thema hervorheben und Produkte wie Biokunststoffbecher aus recyceltem Kaffeeabfall vorstellen. In diesem Jahr wird mit Halle 12A eine neue Ausstellungsfläche eröffnet, auf der Besucher die neuesten Biokunststofftechnologien erkunden und mehr über ihre Rolle bei der Förderung einer nachhaltigen Zukunft erfahren können. Vielfältige Produktpalette "Die Plast Eurasia Istanbul ist nicht nur eine kommerzielle Veranstaltung, sondern auch eine Plattform, um nachhaltige Innovationen zu entdecken, die die Zukunft unserer Branche prägen werden. Wir sind stolz darauf, in diesem Jahr Biokunststoffe hervorzuheben, als Teil unseres Engagements für die Förderung umweltfreundlicher Lösungen", so ein Sprecher von Tüyap. Auf der Veranstaltung wird eine Vielzahl von Produkten vorgestellt, darunter Kunststoffmaschinen, Maschinenausrüstung, Formen, Recyclingtechnologien, Rohstoffe und Chemikalien, sodass die Besucher die Fortschritte in allen Bereichen der Branche erleben können. Die internationale Beteiligung ist nach wie vor hoch, mit Delegierten aus Europa und dem Nahen Osten und Nordafrika, insbesondere aus Ländern wie Deutschland, Dänemark, Iran, Russland und China, was die Rolle der Plast Eurasia Istanbul als globales Industriezentrum unterstreicht. Interaktive Bereiche und Quizpunkte Die neu hinzugekommene Halle 12A bietet Besuchern ein einzigartiges, interaktives Erlebnis. In einem speziellen Bereich, der Biokunststoffen gewidmet ist, können die Teilnehmer erfahren, wie Kaffeepulpe zu wiederverwendbaren Produkten recycelt wird, und sich so ein Bild von den Umweltvorteilen von Biokunststoffen machen. Besucher können auch an einem Quiz im Foyer der Messe teilnehmen, bei dem sie für richtige Antworten Gutscheine für Kaffee erhalten und so nachhaltige Kaffeebecher in Aktion testen können. Die Plast Eurasia Istanbul, die größte Kunststoffmesse in Eurasien, ist eine wichtige Veranstaltung, die Ausstellern und Besuchern in ganz Europa und im Nahen Osten und Nordafrika bedeutende kommerzielle und technologische Möglichkeiten bietet. Die Messe soll die Branche voranbringen, Wege für neue Partnerschaften eröffnen und innovative Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft fördern. Über TÜYAP TÜYAP wurde 1979 von Bülent Ünal als erstes türkisches Messeunternehmen gegründet. In den vergangenen 44 Jahren hat TÜYAP zahlreiche Messen im In- und Ausland organisiert. Auf diesen Messen wurden über 350.000 Unternehmen aus vielen Ländern betreut und mehr als 70 Millionen Besucher verzeichnet. TÜYAP organisiert regelmäßig Fachmessen in seinen fünf eigenen und betriebenen Ausstellungszentren in der Türkei und seinen internationalen Büros in sechs Ländern und arbeitet mit seinen Fachleuten langfristig mit mehr als 100 Berufsverbänden zusammen. TÜYAP hat die ersten türkischen Exportproduktmessen in China, Russland und Afrika organisiert und organisiert weiterhin die Teilnahme der Türkei an durchschnittlich zehn internationalen Messen pro Jahr. Als einzige privatwirtschaftliche Messegesellschaft in der Türkei mit eigenem Messezentrum organisiert TÜYAP weiterhin Hybridmessen, indem sie ihre digitalen Fähigkeiten mobilisiert.

Kontakt: Burcu Buse Arseven | +90 (0) 533 213 08 88, burcu.arseven@unite.com.tr

Emittent/Herausgeber: TÜYAP

Schlagwort(e): Industrie



