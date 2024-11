HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy von 29 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellen-Spezialist erreiche eine starke Profitabilität trotz eines etwas niedrigeren Umsatzes, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Selbst bei einem starken vierten Quartal werde der Auftragsbestand am Jahresende nur geringfügig höher sein als ein Jahr zuvor. Vor diesem Hintergrund wirkten die Umsatzansprüche für das kommende Jahr zu ambitioniert, weshalb er seine diesbezüglichen Erwartungen um 10 Prozent gekürzt habe./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

