Baden-Baden (ots) -Live-Show mit Musik und Spenden-Hotline für die Kinderhilfsaktion / u. a. mit Stefanie Hertel und Fantasy / Freitag, 22.11.24, 20:15 Uhr / SWR, SR und ARD Mediathek"Schlager-Spaß mit Andy Borg" stellt sich auch dieses Jahr in den Dienst der guten Sache: In einer Sonderausgabe seiner Musik- und Unterhaltungsshow sammelt SWR Moderator Andy Borg Spenden für die "Herzenssache". Die gemeinsame Kinderhilfsaktion von Südwestrundfunk, Saarländischem Rundfunk und Sparda-Bank unterstützt bedürftige Kinder und Jugendliche im Südwesten. Die drei Stunden dauernde Live-Show stellt Hilfsprojekte sowie die Beteiligten vor und ruft zur Unterstützung auf. "Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg" wird gesendet am Freitag, 22. November 2024, 20:15 Uhr, im SWR und SR. Die Sendung ist danach auch in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg) abrufbar.Aktuelle Melodien, Evergreens und Kult-SchlagerMusikalische Gäste sind Stefanie Hertel mit ihrer Familienband "More than words", Fantasy, das Bodensee Quintett, Romy Kirsch aus dem Elsass, der Magier Mellow sowie der Kinderchor des MGV Frohsinn 1887 e. V. Rödersheim aus Rheinland-Pfalz. Hinzu kommen Damiano Maiolini, junger Schlagersänger aus Stuttgart und Ray Collin' Hot-Club, eine Coverband mit Musik aus den 1960er- und 70er Jahren. Als Stargast gibt es ein Wiedersehen mit der Musiklegende Siw Malmkvist aus Schweden mit ihrem Hit "Liebeskummer lohnt sich nicht", der vor genau 60 Jahren die Charts stürmte.Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche im SüdwestenNeben der Musik stehen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt sowie "Herzenssache"-Förderprojekte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Es ist eine Spenden-Hotline eingerichtet. Prominente nehmen während der Sendung unter 0800 888 15 15 Anrufe und Spenden entgegen. So kann das Publikum helfen, dass Hilfsprojekte realisiert werden. An der Telefon-Hotline sitzen unter anderem die Schauspielerin und Sängerin Ronja Forcher, Schauspieler Ralf Bauer, Martin Wangler aus den "Fallers", die Deutsche Weinkönigin Charlotte Weihl sowie Moderator:innen von SWR und SR.Kai Gniffke: "Die Menschen im Südwesten halten zusammen"SWR Intendant Kai Gniffke betont: "Der Schlager-Spaß mit Andy Borg für die Herzenssache ist eine schöne Tradition im SWR - und ein starkes Zeichen: Die Menschen im Südwesten halten zusammen und setzen sich für andere ein, um Not zu lindern und Kindern und Jugendlichen neue Chancen zu eröffnen. Das ist gerade in diesen unruhigen Zeiten eine wichtige Botschaft für das gesellschaftliche Miteinander."Ulla Fiebig: "Jede Spende hat die Botschaft: Ihr seid nicht allein""Kinder und Jugendliche spüren, wie schwierig die Welt um sie herum gerade ist. Und nicht wenige reagieren darauf mit Erschöpfung, Zukunftsängsten und dem Gefühl von Einsamkeit", sagt Ulla Fiebig, Vorsitzende des Vereins Herzenssache e.V. Und weiter: "In der Live-Sendung zeigen wir, dass wir hinschauen und helfen. Jede Spende hat die Botschaft: Ihr seid nicht allein. Und jede Spende bereichert das Leben von Kindern und Jugendlichen. Die geförderten Projekte unterstützen sie und geben ihnen schöne Momente und Kraft."Andy Borg: "Gemeinsam können wir viel bewegen"Andy Borg moderiert die Live-Show für die "Herzenssache" nun im vierten Jahr in Folge. "Überall da, wo Menschen - egal in welchem Alter - mit den nicht so schönen Seiten des Lebens konfrontiert sind, ist jeder von uns gefragt", erklärt der Moderator: "Bei der Herzenssache stehe ich auch mit meinem Namen und dem Schlager-Spaß für die gute Sache und diese Kinderhilfsaktion. Wenn jeder ein bisschen dazu beiträgt, dass es den Menschen im Umfeld besser geht, können wir alle gemeinsam viel bewegen."Informationen zur "Herzenssache" auch unter www.herzenssache.de"Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg"Freitag, 22. November 2024, 20:15 Uhr, SWR und SR, danach auch in der der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg)Informationen, Fotos und ein Video unter: http://swr.li/fuer-die-herzenssache-schlager-spass-mit-andy-borgFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Pressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5913052