Wien (www.fondscheck.de) - Die Universal-Investment-Gruppe ernennt mit sofortiger Wirkung Ronan Doyle zum Produktchef und befördert André Jäger zum Risikochef, so die Experten von "FONDS professionell".Beide würden direkt an Firmenchefin Francesca McDonagh berichten. Dies teile die Fonds-Service-Plattformen mit. Die neu geschaffenen Positionen seien Teil des strategischen Ansatzes von Universal Investment, das Service- und Produktangebot weiter auszubauen, um Kunden in Deutschland, Europa und darüber hinaus Qualitätslösungen anzubieten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...