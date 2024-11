FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von United Internet von 27 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Internet- und Mobilfunkkonzern habe seine Erwartungen an den Neunmonatsbericht nicht erfüllen können, was ausschließlich auf das Segment Consumer Access (1&1) zurückzuführen sei, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 12:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2024 / 12:23 / MEZ

DE0005089031