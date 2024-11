Frankfurt am Main (ots) -Das TechQuartier (https://techquartier.com/) hat die 15 Start-ups bekannt gegeben, die für das Programm TQ Accelerator: Green Transformation (https://techquartier.com/programs/tq-accelerator-green-transformation) ausgewählt wurden. Das Programm richtet sich an innovative Seed- und Series-A-Start-ups in den Bereichen Sustainable Finance, ESG-Management, Green Building, Immobilien und Energie. Es findet vom 28. Oktober bis 12. Dezember in Frankfurt statt, wird durch öffentliche Fördermittel des Landes Hessen unterstützt und bietet Zugang zu Mentor:innen und Investor:innen sowie umfangreiche Networking-Möglichkeiten."Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir Start-ups unterstützen, die greifbare Lösungen für Nachhaltigkeit vorantreiben", erklärte Alice Rettig, Geschäftsführerin des TechQuartiers. "Dieser Start-up-Batch repräsentiert die Zukunft der Green Transformation und wir freuen uns, sie auf ihrem Weg zu begleiten."Das Programm verzeichnete über 70 Bewerbungen aus ganz Europa. Start-ups aus Bereichen wie erneuerbare Energien, Carbon Management, Kreislaufwirtschaft und Sustainable Finance zeigten großes Interesse.Die Start-ups:1. aenergi - powered by Apollo x (Deutschland) - aenergi.io (https://aenergi.io/)2. Callirius AG (Schweiz) - callirius.com3. CBAM-Estimator GmbH (Deutschland) - cbam-estimator.com (https://cbam-estimator.com/)4. Circonomit (Deutschland) - circonomit.de (https://circonomit.de/)5. CircularPlace (Frankreich) - circularplace.fr/en (https://circularplace.fr/en)6. Cloud Doing Good (Vereinigtes Königreich) - cloudoingood.com (https://cloudoingood.com/)7. core sensing (Deutschland) - core-sensing.de (https://core-sensing.de/)8. Fruggr by Digital4Better (Frankreich) - fruggr.io (https://fruggr.io/)9. Legal-Pythia LLP (Deutschland) - pythialegal.com (https://pythialegal.com/)10. Penomo B.V. (Niederlande) - penomo.io (https://penomo.io/)11. re-green (Deutschland) - re-green.tech (https://re-green.tech/)12. sustamize GmbH (Deutschland) - sustamize.com (https://www.sustamize.com/)13. Thermosphr EO Solutions GmbH (Deutschland) - thermosphr.com (https://thermosphr.com/)14. U Impact (impact4good GmbH) (Deutschland) - uimpact.earth (https://uimpact.earth/)15. Wavelr (Schweiz) - wavelr.com (https://wavelr.com/)Partner: Baker McKenzie, ING, Commerzbank, Deloitte und Helaba.Öffentliche EventsIm Rahmen des Accelerators finden öffentliche Veranstaltungen statt, die sich auf ESG und die Zusammenarbeit mit Start-ups konzentrieren.Tickets und weitere Informationen zu den Events gibt es hier: Eventbrite (https://www.eventbrite.com/cc/tq-accelerator-green-transformation-open-events-3803973)Pressekontakt:Alise MunsonTechQuartiermunson@techquartier.comOriginal-Content von: FinTech Community Frankfurt TechQuartier, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128224/5913065