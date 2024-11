Der Getränkehersteller Coca-Cola hat 177 Skoda Enyaq für seine Außendienstmitarbeiter in der Schweiz bestellt. Damit erhöht das Unternehmen Coca-Cola HBC Schweiz den Anteil von Elektrofahrzeugen in seiner Flotte auf 90 Prozent. Wie Skoda Schweiz mitteilt, wurden in der vergangenen Woche die ersten 68 der insgesamt 177 Enyaqs an den Großkunden übergeben. Die 109 ausstehenden Exemplare sollen alle noch in diesem Jahr ausgeliefert werden, genau genommen ...

