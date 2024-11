Vaduz (ots) -Am Mittwochabend, 19. November 2024, trafen sich die aktuellen und ehemaligen Regierungsmitglieder zu ihrem jährlichen Austausch. Regierungschef Daniel Risch begrüsste seine Regierungskolleginnen und Regierungskollegen sowie die ehemaligen Regierungsmitglieder zum gemeinsamen Abendessen im Gasthaus Löwen in Vaduz. Seine Tischrede wurde von Alt-Regierungschef Mario Frick erwidert.Es handelte sich um das 42. Treffen dieser Art, nachdem die Zusammenkunft in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. "Ich schätze den jährlichen Austausch mit Menschen, die die Regierungstätigkeit aus eigener Erfahrung kennen, sehr. Sie haben schon eine gewisse Distanz zum Geschehen und können aus einer anderen Perspektive über die aktuellen Geschäfte reden", so der Regierungschef.Pressekontakt:Horst Schädler, RegierungssekretärT +423 236 60 06Horst.Schaedler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100925998