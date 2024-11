DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 21. November (vorläufige Fassung)

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht November mit Steuereinnahmen Oktober, Berlin *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 10 Monate *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Insolvenzen *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 97 zuvor: 97 *** 09:00 CH/Zurich Insurance Group AG, Investorentag *** 09:30 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Treffen des Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures 09:50 BE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Statement bei EU-Handelsministerrat, Brüssel 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Pressekonferenz zur Vorstellung des Finanzstabilitätsberichtes 2024 *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: k.A. zuvor: 50,00% 12:30 CN/PDD Holdings Inc, Ergebnis 3Q *** 12:45 LU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede zu "The Role of Central Banks and International Financial Institutions in the Transition Towards a Low-Carbon Economy" 14:00 US/GE Healthcare Technologies Inc, Investorentag *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: 8,2 zuvor: 10,3 *** 16:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Anhörung in Parlamentsausschuss *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November PROGNOSE: -12,1 zuvor: -12,5 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: +2,9% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 16:25 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee (2024 nicht stimmberechtigt im FOMC), Interview bei Central Indiana Corporate Partnership November *** 16:30 CY/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Veranstaltung der University of Cyprus *** 16:30 NL/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz zu "The Macroeconomic Effects of Geopolitical Uncertainty" *** 18:00 US/US-Finanzministerin Yellen, Rede zum 30-jährigen Bestehen CDFI Fund 22:30 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee nimmt an der Q&A teil, die von Central Indiana Corporate Partnership moderiert wird - DE/Volkswagen AG, IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Verhandlungen zur Tarifrunde 2024 ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2024 08:49 ET (13:49 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.