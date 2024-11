ROUNDUP: Ford will in Deutschland 2.900 Stellen abbauen

KÖLN - Der US-Autobauer Ford will bis Ende 2027 in Deutschland 2.900 Stellen abbauen und so die Kosten senken. Die meisten Arbeitsplätze sollen im Kölner Werk wegfallen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Insgesamt peilt Ford in Europa den Abbau von 4.000 Stellen an, 800 davon in Großbritannien und 300 in anderen EU-Staaten. In Köln sind die Europazentrale und die Produktion von zwei Elektroauto-Modellen angesiedelt. Nach Betriebsratsangaben hat Ford in der Domstadt derzeit rund 11.500 Stellen - das hieße, dass dort etwa jede vierte Ford-Stelle gestrichen werden könnte.

ROUNDUP: Arbeitnehmer bei VW zu Gehaltsverzicht bereit

WOLFSBURG - Bei Volkswagen sind IG Metall und Betriebsrat auch zu Gehaltsverzicht bereit, um die Kosten zu senken und so Werksschließungen und Entlassungen zu verhindern. Das sieht ein eigenes Zukunftskonzept vor, das die Arbeitnehmervertreter am Tag vor der nächsten Tarifrunde am Mittwoch vorgestellt haben. Das Gesamtkonzept ermögliche eine Entlastung bei den Arbeitskosten um rund 1,5 Milliarden Euro, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger. "1,5 Milliarden Euro, die wir auf den Verhandlungstisch legen."

VW reagiert zurückhaltend auf IG-Metall-Vorschlag



WOLFSBURG - Volkswagen regiert zurückhaltend auf die jüngsten Vorschläge von IG Metall und Gewerkschaft zur Kostenentlastung. "Zunächst begrüßen wir es, dass die Mitbestimmung Offenheit für Maßnahmen bei Arbeitskosten und Kapazitätsanpassungen signalisiert", sagte Personalvorstand Gunnar Kilian laut einer Mitteilung. "Jeder Vorschlag hilft, der einen Beitrag zur Zielerreichung leistet." Die konkreten Vorschläge müsse man nun aber zunächst finanziell bewerten. Bei der Tarifrunde am Donnerstag wolle man dazu "in einen detaillierteren Austausch gehen".

Symrise will schwedisches Biotech-Unternehmen Probi komplett übernehmen

HOLZMINDEN/LUND - Der Probi-Hauptaktionär Symrise will sich seine schwedische Biotech-Beteiligung einverleiben. Für jede ausstehende Aktie wolle der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen 350 schwedische Kronen (30,24 Euro) in bar zahlen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch mit. Die Offerte entspreche einer Prämie von 42 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Dienstag. Insgesamt wird der Probi-Zukauf mit knapp vier Milliarden Kronen (344 Mio Euro) bewertet.

Deutsche Bank steigt bei KI-Start-up Aleph Alpha ein



HEIDELBERG - Beim größten deutschen Start-up im Bereich Künstliche Intelligenz, Aleph Alpha, steigt die Deutsche Bank ein - "als strategischer Investor und Partner". Sie übernimmt dabei Anteile von zwei Frühinvestoren. Aleph Alpha bestätigte entsprechende Berichte des "Manager Magazins" und des "Handelsblatts". Wie hoch die Beteiligung der Deutschen Bank ist, wurde nicht mitgeteilt. Nach "Handelsblatt"-Informationen sind es knapp zwei Prozent der Anteile an der Firma.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP/China: Keine Kenntnis von Kabel-Schaden in Ostsee -Viele Eigentümer würden Immobilie nur unter Zwang sanieren -FTI-Gläubiger fordern 840 Millionen Euro zurück

-Globus Gruppe mit etwas weniger Umsatz aber zufrieden -Raketensystem 'Starship' meistert Testflug - mit Makel -Umfrage: Deutsche wollen bei Geschenken nicht drauflegen -Prüfgesellschaft Dekra zeigt sich krisenfest

-BASF und Vulcan Energie prüfen mögliche Nutzung von Erdwärme -Britische Regierung erwägt Mindestalter für soziale Medien -Spielwarenbranche setzt auf Spendierlaune zu Weihnachten -Leica nach Rekordumsatz optimistisch - 'Gute Eisen im Feuer' -Kreise: EU-Mitgliedsstaaten gegen Änderungen an Waldschutzgesetz -Niedersachsen: Noch Chance auf Einigung zum Rundfunkbeitrag -Polizei: Räumung des Tesla-Protestcamps beendet

-ROUNDUP: Castor-Transport fährt durch Saarland nach Baden-Württemberg -US-Airline wirbt mit Burger von Fast-Food-Kette in Erster Klasse°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE0005140008, US3453708600, DE0007664039, DE0008469008, DE000SYM9999, SE0001280355