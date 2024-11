Erfurt (ots) -Wenn die Tage kürzer werden und ein Hauch von Zimt in der Luft liegt, beginnt für Kinder und Familien auch eine besondere KiKA-Zeit: Bis ins neue Jahr sorgen ausgesuchte Film- und Serienhighlights - linear und zum Streamen - für beste Unterhaltung. Für alle Kreativen hält KiKA ein altersorientiertes Beschäftigungsangebot bereit.Serien-Highlights und -Premieren ab 23. November 2024Los geht's mit den Serien-Premieren von "Der kleine Prinz und seine Freunde" (WDR, 1. Dezember 2024), "Beutolomäus - Täglich grüßt der Weihnachtsmann" (KiKA, 3. Dezember 2024) und "Wahrheit oder Pflicht" (ZDF, 3. Dezember 2024). Auch die magischen Geschichten von "Spellbound - Verzaubert in Paris" und "Theodosia" (beide ZDF, 23. November bzw. 2. Dezember 2024) werden mit neuen Folgen fortgesetzt.Märchen, Filme und Specials ab 24. November 2024Ein extralanger Märchennachmittag wartet aufs Publikum am 24. November 2024 mit "Die Schneekönigin" (ZDF), "Die Prinzessin und der blinde Schmied" (KiKA) und "Frau Holle" (MDR). Weiter geht's im Advent mit Animationsfilmen wie "Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen" (29. November 2024), "Peterchens Mondfahrt" (6. Dezember 2024), "Wickie und das magische Schwert" (13. Dezember 2024) (alle ZDF) oder Realfilmen, wie "Mitten in der Winternacht" (30. November 2024), "Beutolomäus und die vierte Elfe" (20. Dezember 2024) (beide KiKA) und "Lucia und der Weihnachtsmann" (MDR, 14. Dezember 2024). Für besondere Überraschungen sorgen Weihnachtsspecials, darunter "Möhrchen und der Brief an den Weihnachtsmann" (hr, 30. November 2024) und "Paule und das Krippenspiel" (KiKA/MDR, 13. Dezember 2024).Heiligabend und Weihnachtsfeiertage ab 24. Dezember 2024Festlich wird es auch an Heiligabend mit dem einzigwahren Sack des Weihnachtsmanns in "Beutolomäus und die vierte Elfe", "Beutolomäus - Täglich grüßt der Weihnachtsmann" und "Beutolomäus und der geheime Weihnachtswunsch" (alle KiKA). Es folgen am 1. Weihnachtsfeiertag "Ein Weihnachtsbaum auf Abwegen" (KiKA), "Pettersson und Findus - Das schönste Weihnachten überhaupt", "Niko - Ein Rentier hebt ab" und "Niko - Kleines Rentier, großer Held" (alle ZDF). Der 2. Weihnachtsfeiertag hält "Shaun das Schaf - Es ist ein Schaf entsprungen" (WDR), "Im Himmel ist auch Platz für Mäuse" (MDR) und "Beutolomäus und die Wunderflöte" (KiKA) bereit.Einen detaillierten Programmablauf und viele weitere Informationen zu den Angeboten sind im KiKA-Kommunikationsportal über kommunikation.kika.de hinterlegt.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5913198