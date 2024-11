Burlington, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Nachgewiesene technische Kompetenz, nachgewiesener Kundenerfolg und wachsende Nachfrage nach der Precisely Data Integrity Suite stärken die Zusammenarbeit mit AWSPrecisely (https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release), einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute bekannt gegeben, dass es den Amazon Web Services (AWS) Migration and Modernization Competency Status für AWS Partner erreicht hat. Diese Auszeichnung erkennt an, dass Precisely technische Kompetenz und nachweisliche Kundenerfolge bei der Automatisierung und Beschleunigung von Kundenanwendungsmigrationen und -modernisierungen mit seiner Precisely Data Integrity Suite nachgewiesen hat. Precisely kündigte außerdem an, dass die Data Integrity Suite weiterhin in globalen AWS-Regionen unterstützt wird, wobei Großbritannien und Australien hinzukommen.AWS-Migration und -ModernisierungAWS hat die AWS-Migrations- und Modernisierungskompetenz eingeführt, damit Kunden einfach und vertrauensvoll hochspezialisierte AWS-Partner engagieren können, die AWS-Kunden bei der Modernisierung ihrer Anwendungen helfen, entweder bevor oder nachdem sie zu AWS verlagert werden. Die AWS-Migration and Modernization Competency übernimmt die schwere Aufgabe der Identifizierung und Validierung von Branchenführern mit nachgewiesenen Kundenerfolgen und technischer Kompetenz bei Migrations- und Anwendungsmodernisierungs-Tools. Dies ist die zweite AWS-Kompetenz, die Precisely erhalten hat, nachdem das Unternehmen bereits im Dezember 2023 die AWS Data and Analytics Competency erhalten hat."Das Erreichen der AWS Migration and Modernization Competency ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Beziehung zu AWS. Herzlichen Glückwunsch an alle Teams, die eng an unseren gemeinsamen Produktlösungen arbeiten", sagte Eric Yau, Chief Operating Officer bei Precisely. "Darüber hinaus treibt der Bedarf an schnellen, leistungsstarken Datenintegritätslösungen unsere Erweiterung der Unterstützung für AWS-Regionen weiter voran. Precisely ist bestrebt, die Leistung der Precisely Data Integrity Suite für unsere globalen Kunden zu beschleunigen und zu skalieren."AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen für Startups und globale Unternehmen. Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu unterstützen, hat AWS das AWS-Kompetenzprogramm (https://aws.amazon.com/de/partners/programs/competencies/) eingerichtet, um Kunden bei der Identifizierung von AWS-Partnern mit umfassender Branchenerfahrung und -kompetenz zu helfen.Gemeinsam unterstützen AWS und Precisely Unternehmen dabei, AWS-Services für Reporting, erweiterte Analysen, künstliche Intelligenz (AI) und maschinelles Lernen (ML) unter Verwendung von Daten aus Mainframe-Systemen zu nutzen.Precisely Data Integrity Suite AWS-RegionserweiterungKunden der Precisely Data Integrity Suite in Nordamerika, Europa, Großbritannien und Australien können jetzt auf AWS-Rechenzentren in ihrem Land zugreifen, um die Leistung zu verbessern und die lokalen Gesetze zur Datenresidenz einzuhalten. Die Data Integrity Suite wurde von Grund auf als interoperable SaaS-Services entwickelt, die durch eine gemeinsame Grundlage miteinander verbunden sind, und hilft Unternehmen, sicherzustellen, dass ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Die Services umfassen Datenintegration, Data Governance, Datenqualität, Datenbeobachtung, Geo-Adressierung, räumliche Analysen und Datenanreicherung.Besuchen Sie Precisely auf der AWS re:Invent (https://rc.precisely.com/events-aws-reinvent-2024) in Las Vegas vom 2. bis 6. Dezember am Stand Nr. 875. Online erfahren Sie zudem mehr über die Partnerschaft zwischen AWS und Precisely (https://www.precisely.com/de/solution/amazon-web-services-aws?utm_medium=Redirect-Infogix&utm_source=Direct-Traffic) und die Data Integrity Suite (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite?utm_medium=Redirect-Infogix&utm_source=Direct-Traffic).Über PreciselyAls weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5035720/Precisely_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisely-erreicht-kompetenzstatus-fur-aws-migration-and-modernization-und-erweitert-den-support-fur-die-globale-aws-region-302311402.htmlPressekontakt:Emma Forrest,emma.forrest@precisely.com,07702 852240Original-Content von: Precisely, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174786/5913211