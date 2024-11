New Jersey (ots) -2026 jährt sich die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung zum 250. Mal. Sie gilt als Geburtsstunde der Vereinigten Staaten von Amerika und wird alljährlich am 4. Juli gebührend gefeiert. Dass zum großen Jubiläum in zwei Jahren allerorts nochmal eine gehörige Schippe obendrauf gelegt wird, ist garantiert, flankiert von unzähligen Veranstaltungen davor und danach. In New Jersey ist der Startschuss bereits gefallen. In Anwesenheit von Governor Phil Murphy und seiner First Lady stellte der Staat vergangene Woche die brandneue Kampagne "New Jersey, Revolutionary in 1776 and Ever Since" vor.Die Organisation RevolutionNJ wurde offiziell mit der Planung und Umsetzung der Kampagne beauftragt und vertritt New Jersey so auch bei America250 - einer Kommission, die auf US-Ebene die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten koordiniert.Geschichte erlebenErklärtes Ziel von RevolutionNJ und der New Jersey Division of Travel & Tourism ist es, Einheimischen und Besuchern im Rahmen der "New Jersey, Revolutionary in 1776 and Ever Since"-Kampagne Erlebnisse zu bieten, die New Jerseys wichtige Rolle in der Geschichte der Nation hervorheben. Angekündigt sind bereits "Tavern Talks" in lokalen Mikrobrauereien von Nord bis Süd, bei denen Storyteller in historischen Kostümen die Gäste mit auf eine Reise durch die lokale Geschichte nehmen. Als weiteres Highlight markiert die Wanderausstellung "Revolutionary Lives: Living the American Experiment Then and Now" im Event-Kalender 2025 diverser Bibliotheken, Seniorenzentren und Rathäusern im ganzen Staat. Sie beleuchtet die Amerikanische Revolution anhand einzelner Schicksale. An den Start gegangen sind bereits "The RevolutionNJ Race Series", eine 5K-Laufserie an mehreren wichtigen Stätten des Revolutionskriegs in New Jersey, die den gesamten Jubiläumszeitraum umspannt.Das große Finale erlebt die Kampagne mit den Feierlichkeiten zu 250. Geburtstag der USA am 4. Juli 2026. Ausführliche Informationen zum Programm finden Sie unter RevNJ.org.Kick OffGelauncht wurde die Kampagne "New Jersey, Revolutionary in 1776 and Ever Since" am 4. November 2024 im Beisein hochrangiger Vertreter, die in zahlreichen Ansprachen auf New Jerseys wichtige Rolle in der Geschichte der USA verwiesen. "New Jersey ist nicht nur die Heimat einer revolutionären Geschichte - wir sind auch heute noch der Geburtsort revolutionärer Möglichkeiten.", erklärte Governor Phil Murphy in seiner Rede und verwies auf New Jerseys Stärke in zukunftsgerichteten Branchen und Themen wie sauberer Energie und künstliche Intelligenz.Dass sich nur schwer ein geeigneterer Ort als den Monmouth Battlefield State Park zum Launch der Kampagne hätte finden lassen, geht aus weiteren Ansprachen an diesem Tag hervor. "Die Schlacht von Monmouth war ein entscheidender Wendepunkt für die Erlangung der Unabhängigkeit unserer Nation vor fast 250 Jahren. Ein großer Teil der Geschichte der Gründung unserer Nation spielte sich genau hier in New Jersey ab", erklärte etwa die Kongressabgeordnete Bonnie Watson Coleman. Senator George Helmy holte sogar noch etwas weiter aus: "Unser Staat spielte eine zentrale Rolle im Revolutionskrieg, von der Wende des Konflikts in den Schlachten von Trenton und Princeton über mehr militärische Gefechte als irgendwo sonst in den dreizehn ursprünglichen Kolonien bis hin zur Bereitstellung von Zuflucht, als George Washington während seiner Zeit als Oberbefehlshaber Strategien entwickelte."Altes in Neuem GlanzDass die historischen Stätten des Revolutionskriegs pünktlich zum 250-jährigen Jubiläum der USA in vollem Glanz erstrahlen, hat sich New Jersey einiges kosten lassen. Rosie Rios, Vorsitzende von America250, ging darauf in ihrer Rede ein: "Als eine der 13 ursprünglichen Kolonien wird New Jersey eine wichtige Rolle bei der Feier dieses historischen Moments spielen. Die Führung von Gouverneur Murphy und die Arbeit von RevolutionNJ sowie die Investition von 25 Millionen Dollar in die Wiederbelebung der Stätten des Revolutionskriegs in New Jersey werden dafür sorgen, dass die Geschichten über die Rolle New Jerseys bei der Unabhängigkeit unserer Nation für kommende Generationen zum Leben erweckt werden."Die Millionenschwere Investition aus Bundesmitteln des American Rescue Plan in Zusammenarbeit mit der New Jersey Historical Commission und Crossroads of the American Revolution zur Restaurierung zehn bedeutender Stätten des Revolutionskriegs wurde bereits im Jahr 2022 angekündigt. Umgesetzt wurden die Pläne maßgebliche vom New Jersey Department of Environmental Protection (NJDEP) und schließen folgende Orte ein:- Monmouth Battlefield State Park- Washington Crossing State Park- Trenton's Old Barracks- Battle Monument in Trenton- Princeton Battlefield State Park- Proprietary House in Perth Amboy- The Indian King Tavern in Haddonfield- Wallace House in Somerville- Boxwood Hall in Elizabeth- Rockingham in Kingston"New Jersey liegt im Herzen der Gründung unserer Nation, mit historischen Stätten, wichtigen Schlachtfeldern und wichtigen Gebieten, die dazu beitrugen, den Sieg im Revolutionskrieg zu erringen", heißt es dazu von New Jerseys Umweltschutzbeauftragten Shawn M. LaTourette. "Zum Auftakt von America250 investiert das Department of Environmental Protection in die historischen Stätten des Revolutionskriegs in New Jersey (...) Diese Verbesserungen werden sicherstellen, dass New Jersey bereit ist, seinen Teil des Revolutionskriegs zum 250. Jubiläum der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung zu präsentieren."AufwärtstrendDer jüngste Bericht über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Tourismus in New Jersey (https://visitnj.org/sites/default/files/2024-05/2023_Tourism_Economic_Impact_Study.pdf), der in diesem Jahr von der New Jersey Division of Travel & Tourism veröffentlicht wurde, bestätigt, dass der Garden State im Jahr 2023 120,5 Millionen Besucher begrüßen konnte, was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 4 % über den Zahlen des Spitzenjahres 2019 liegt. Dieser Aufwärtstrend wird sich voraussichtlich bis 2026 und darüber hinaus fortsetzen, da die Reisenden in New Jersey die Stätten des Revolutionskriegs zur Feier des 250-jährigen Jubiläums der Vereinigten Staaten und die bekannten Sehenswürdigkeiten besuchen.Über New JerseyNew Jersey bietet seinen Gästen ganzjährig ein breites Spektrum an hochwertigen Erlebnissen. Je nach Interessenbereich locken aufregende Aktivitäten in der Natur, spannende Museen und eine lebendige Kunst- und Kulturszene. Vielerorts in New Jersey scheint die Gegenwart regelrecht mit der reichen Geschichte des Staates zu verschmelzen. Zahlreiche State Parks, Strände, Skigebiete und historische Orte wollen entdeckt werden. Die Steuerbefreiung auf Kleidung und Schuhe ist die ideale Voraussetzung für ausgedehnte Shoppingtouren. Als Heimat einiger der ältesten Strandbäder in den USA und als Geburtsort zahlreicher bedeutender Erfindungen bietet der Garden State erstklassige Unternehmungen für Gäste aller Altersgruppen.