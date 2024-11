DJ PTA-News: VOQUZ Labs AG: Gewinnt größten wiederkehrenden Auftrag der Unternehmensgeschichte

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta/20.11.2024/15:30) - Einer der weltweit größten Sportartikelhersteller beauftragt VOQUZ Labs in den USA mit der Unterstützung im SAP-Lizenzmanagement. Der Großkunde setzt auf die bewährte Expertise von VOQUZ Labs und bestellt sowohl eine samQ-Jahreslizenz, als auch das SAP-Lizenzmanagement-as-a- Service-Angebot care+. Mit einer jährlichen Auftragssumme von ca. USD 300.000 ist es der größte wiederkehrende Auftrag, den die VOQUZ Labs Gruppe bis dato gewinnen konnte.

Über VOQUZ Labs AG: VOQUZ Labs ist führender Anbieter von SAP®-Softwarelösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre SAP®-Umgebung und ihre Geschäftsabläufe mühelos und kosteneffizient zu verwalten. Das Portfolio besteht aus Produkten, die darauf ausgelegt sind, SAP®-Lizenzkosten zu senken, Compliance zu verbessern und Geschäftsverluste zu vermeiden. VOQUZ Labs liefert effizientes SAP®-Management durch die Kombination von innovativen Tools mit ihrer umfassenden Beratungsexpertise in den Bereichen Lizenzberatung, Compliance und interne Kontrollen.

Disclaimer: Die Angaben in dieser Veröffentlichung stellen weder ein Angebot zum Erwerb von VOQUZ Labs Aktien dar, noch gelten sie als Aufforderung zum Kauf oder zum sonstigen direkten oder indirekten Handel.

