Klausen (ots) -In der malerischen Südtiroler Region rund um Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders erwacht zur Vorweihnachtszeit ein ganz besonderer Zauber. Wenn der erste Schnee die Berge sanft in ein weißes Kleid hüllt und die klare Winterluft nach Tannen duftet, lädt das Herz Südtirols zu besinnlichen Momenten ein.Ein besonderes Highlight in dieser Zeit ist der "Klausner Gassladvent", der vom 29. November bis zum 22. Dezember 2024 die verwinkelten Gassen der Altstadt von Klausen in ein festliches Lichtermeer taucht.Die schmalen Straßen sind gesäumt von Verkaufsständen, die sich bis in die rustikalen Kellergewölbe der alten Bürgerhäuser erstrecken. Hier warten echte Schätze wie handgedrechselte Schüsseln, fein geschnitzte Krippenfiguren, kuschelige Filzhausschuhe, aromatische Kräutermischungen und edle Honigprodukte darauf, entdeckt zu werden - ein Genuss für Gaumen und Auge.Der Klausner Gassladvent ist mehr als ein traditioneller Weihnachtsmarkt - er bietet jedes Adventswochenende jeweils von Freitag bis Sonntag von 10:00 bis 19:00 Uhr ein neues, atmosphärisches Erlebnis. Beim festlichen Eröffnungsumzug z. B. ziehen edle Ritter, mutige Bergknappen, stolze Bauern und unheimliche Hexen durch die mittelalterlichen Straßen der Altstadt und lassen die Geschichte lebendig werden.Das zweite Adventwochenende ist den Kindern und Familien gewidmet, das dritte der Kunst und dem Handwerk und das vierte und letzte Wochenende "Weihnachten". Die Atmosphäre ist an allen offenen Tagen beschaulich und ruhig und lässt die Besucher in eine Welt der Tradition und des Wohlgefühls eintauchen.Doch nicht nur die Adventszeit hat in dieser Region ihren Reiz, auch der Winter auf den Almen bietet zauberhafte Erlebnisse in der Natur. Er ist geprägt von einer sanften, naturverbundenen Atmosphäre, die Erholungssuchende in ihren Bann zieht. Alpine Tradition trifft auf mediterrane Leichtigkeit, und das macht diese Gegend zu einem Winterparadies der besonderen Art.Die verschneiten Almen und Wälder sind ein wahres Eldorado für Winterwanderer und Naturliebhaber. Ob bei einer Schneeschuhwanderung durch die stille Winterlandschaft oder einem entspannten Spaziergang auf geräumten Winterwegen - die weiten, schneeweißen Flächen und die tief verschneiten Wälder lassen den Alltag schnell vergessen.Beliebte Ziele sind die Villanderer Alm und die Latzfonser Alm, die sich sanft über die Landschaft erstrecken und mit Panoramablicken auf die Dolomiten locken. Die gemütlichen Hütten sind als gastfreundliche Einkehrmöglichkeiten bekannt. Hier kann man den Tag bei einem Glas Südtiroler Wein und hausgemachten Spezialitäten entspannt ausklingen lassen.Mit dem kostenlosen Winterbus erreicht man bequem die verschneiten Höhen der weitläufigen Almen. Die Stille der unberührten Natur und die majestätischen Dolomiten im Hintergrund bieten eine besondere Art der Entschleunigung.Die Region Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders bietet einen Winter, der nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf Genuss und Achtsamkeit setzt. Orte, an denen man die Seele baumeln lassen kann und ideal sind für all jene, die den Winter auf leisen Sohlen entdecken wollen.Mehr Infos unter: www.klausen.it/winterPressekontakt:Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns und VillandersMarktplatz 1I-39043 KlausenTel.: +39 0472 847 424info@klausen.itwww.klausen.itPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176174/5913262