Die MultiBank Group, das weltweit größte und am stärksten regulierte Finanzderivateinstitut mit Sitz in Dubai, erhielt bei der Money Expo Qatar 2024 die Auszeichnung als "Best Global Financial Institution".

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241117318058/de/

MultiBank Group Wins Best Global Financial Institution at Money Expo Qatar 2024 (Graphic: Business Wire)

Dieser prestigeträchtige Award, der bei einem der wichtigsten Events der Finanzindustrie im Nahen Osten verliehen wird, würdigt das Engagement der MultiBank Group, ihren Kunden weltweit branchenführende Finanzdienstleistungen zu bieten. Mit ihrem umfangreichen Angebot von mehr als 20.000 Finanzprodukten verschiedener Anlageklassen setzt die MultiBank Group neue Maßstäbe im Bereich der Finanzdienstleistungen, indem sie moderne Handelslösungen offeriert, die durch ein robustes regulatorisches Framework abgesichert sind.

Die Money Expo Qatar ist ein wichtiges Treffen für Finanzexperten, Investoren und Branchenführer, um die neuesten Trends, Innovationen und Entwicklungen auf den globalen Finanzmärkten zu erkunden. Die Auszeichnung der MultiBank Group untermauert ihre herausragende Rolle im Finanzsektor und bekräftigt ihren Einsatz für Integrität, Transparenz und Exzellenz.

Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group, kommentiert: "Wir fühlen uns sehr geehrt durch die Auszeichnung als "Best Global Financial Institution" bei der Money Expo Qatar 2024. Diese Anerkennung verdeutlicht unser Streben nach Exzellenz und unsere Unterstützung der finanziellen Ziele unserer Kunden, indem wir modernste Technologie mit einer verlässlichen regulatorischen Compliance kombinieren. Bei der MultiBank Group widmen wir uns dem Ziel, Händlern und Anlegern weltweit zur Seite zu stehen und zugleich den höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Innovation und Service gerecht zu werden."

Die 2005 in Kalifornien gegründete MultiBank Group betreut über eine Million Kunden in mehr als 100 Ländern bei einem täglichen Handelsvolumen von über 18,1 Milliarden US-Dollar. Die Gruppe ist bekannt für ihre zukunftsorientierten Handelslösungen, ihre solide Regulierungsaufsicht und ihre überragende Kundenbetreuung und stellt eine umfangreiche Palette an Finanzdienstleistungen bereit, darunter Brokerage und Vermögensverwaltung. Die MultiBank Group wird auf fünf Kontinenten von 16 der angesehensten Finanzaufsichtsbehörden der Welt reguliert.

Diese jüngste Auszeichnung während der Money Expo Qatar 2024 reiht sich ein in eine lange Liste globaler Auszeichnungen der MultiBank Group. Sie bestätigt ihre Stellung als vertrauenswürdiger Marktführer in der Finanzindustrie und ihr Engagement für die Förderung von Innovationen in einem sicheren und regulierten Handelssystem.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group, die 2005 in Kalifornien, USA, gegründet wurde, ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, der über eine Million Kunden in 100 Ländern betreut und ein tägliches Handelsvolumen von über 18,1 Milliarden US-Dollar erzielt. Die Gruppe ist bekannt für ihre innovativen Handelslösungen, die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften und ihren außergewöhnlichen Kundenservice und bietet eine Reihe von Brokerage-Dienstleistungen und Asset-Management-Lösungen an. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 16 der angesehensten Finanzbehörden weltweit reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 für eine breite Palette von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 70 Auszeichnungen der Finanzindustrie für ihre Handelskompetenz und regulatorische Compliance erhalten. Weitere Informationen sind verfügbar auf der Website der MultiBank Group.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241117318058/de/

Contacts:

Yazan Shakfeh

E-Mail: Mohammad.shakfeh@multibankfx.com

Telefon: +971585754191