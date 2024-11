Der US-Autobauer Ford reagiert auf wachsenden Kostendruck und hohe Verluste im Pkw-Geschäft mit einem deutlichen Stellenabbau in Europa. In Deutschland entfallen bis 2027 rund 2.900 Arbeitsplätze, vor allem am Standort Köln. Ziel ist es, die Kosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Ford hat angekündigt, in Europa 4.000 Stellen zu streichen, um seine Kosten zu reduzieren. Von den Kürzungen entfallen 2.900 Arbeitsplätze auf Deutschland, insbesondere auf das Werk in Köln. Weitere 800 Stellen werden in Großbritannien abgebaut, während 300 Stellen in ...

