The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.11.2024.Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.11.2024ISIN NameDE000A37FUD8 Hamburger Hafen und Logistik AktiengesellschaftIE000K6PPGX7 HANetf ICAV