DJ Neuer Symrise-CEO setzt verstärkt auf Rendite - Ziele leicht erhöht

DOW JONES--Anlässlich eines Kapitalmarkttages hat der Duft- und Aromenhersteller seine finanziellen Ziele für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Vorstandschef Jean-Yves Parisot stellte den Investoren im Rahmen einer neuen Strategie ONE Symrise ferner leicht bessere Margen für die Zeit bis 2028 in Aussicht. So soll die Umsatzrendite bezogen auf das EBITDA langfristig in einem Korridor von 21 bis 23 Prozent liegen statt wie bisher zwischen 20 und 23 Prozent, wie es in einer Mitteilung des DAX-Unternehmens heißt. An den durchschnittlichen Wachstumszielen von 5 bis 7 Prozent pro Jahr auf organischer Basis hält das Unternehmen aus Holzminden fest.

Parisot setzt im Rahmen seiner neuen Strategie verstärkt auf Profitabilität. Dazu sollen verbesserte, integrierte Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Beschaffung bis zur Auslieferung an Kunden beitragen. Expertenteams werden gebildet, um Potenziale zu heben. Das zukünftige Wachstum soll ein unternehmensweites Ökosystem für Innovationen bringen. Das "Portfolio an kosmetischen Inhaltsstoffen und Gesundheitslösungen" biete hier einzigartiges Potenzial, heißt es in der Mitteilung.

Mit Blick auf 2024 rechnet Symrise nunmehr damit, ein organisches Wachstum bereinigt um Effekte aus Hyperinflation etwa in Argentinien von mehr als 7 Prozent zu schaffen. Basis für die erhöhten Erwartungen ist nach Unternehmensangaben die starke Geschäftsentwicklung. Bei Vorlage der Quartalszahlen vor einem Monat hatte sich Symrise auf Basis von 10,2 Prozent organischem Wachstum nach neun Monaten dazu durchgerungen, für das Gesamtjahr rund 7 Prozent Wachstum zu versprechen.

Auch die EBITDA-Marge wird 2024 höher erwartet als bislang - bei voraussichtlich mehr als 20 Prozent statt wie bisher um die 20 Prozent.

Parisot ist seit Ende März an der Spitze von Symrise.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2024 10:29 ET (15:29 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.