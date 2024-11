Atlanta (ots/PRNewswire) -MiTAC Computing Technology Corporation, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformen und eine Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (TSE:3706), stellt auf der SC24 an Stand Nr. 2543 in Atlanta, Georgia, seine neue Serverreihe vor. Die Server von MiTAC Computing integrieren die neuesten AMD EPYC 9005 Series CPUs, AMD Instinct MI325X GPU-Beschleuniger, Intel® Xeon® 6 Prozessoren und professionelle GPUs, um eine verbesserte Leistung zu bieten, die für HPC- und KI-Workloads optimiert ist.Führende Leistung und Dichte für KI-gesteuerte Rechenzentren-WorkloadsDie neuen Server von MiTAC Computing, betrieben von AMD EPYC CPUs der Serie 9005 (https://www.mitaccomputing.com/en-US@pg@amd_epyc_9005), sind für leistungsstarke KI-Workloads optimiert. Auf der SC24 stellt MiTAC zwei herausragende KI/HPC-Produkte vor: den 8U-Dual-Socket MiTAC G8825Z5 (https://www.mitaccomputing.com/Barebones_G8825Z5_G8825Z5U2BC_EN~Spec), mit AMD Instinct MI325X GPU-Beschleunigern, bis zu 6 TB DDR5 6000 Speicher und acht Hot-Swap U.2 Laufwerkseinschübe, ideal für große AI/HPC-Setups; und der 2U-Dual-Socket MiTAC TYAN TN85-B8261 (https://www.mitaccomputing.com/Barebones_TN85B8261_B8261T85E8HR-2T-N_EN~Spec), entwickelt für HPC- und Deep-Learning-Anwendungen mit Unterstützung für bis zu vier Dual-Slot-GPUs, 24 DDR5-RDIMM-Steckplätze und acht Hot-Swap-NVMe-U.2-Laufwerke. Für Mainstream-Cloud-Anwendungen bietet MiTAC den 1U-Single-Socket MiTAC TYAN GC68C-B8056 (https://www.mitaccomputing.com/Barebones_GC68CB8056_B8056G68CE12HR-2T-TU_EN~Spec), mit vierundzwanzig DDR5-DIMM-Steckplätzen und zwölf werkzeuglosen 2,5-Zoll-NVMe-U.2-Hot-Swap-Einschüben. Ebenfalls vorgestellt werden der 2U-Single-Socket MiTAC TYAN TS70A-B8056 (https://www.mitaccomputing.com/Barebones_TS70AB8056_B8056T70AE26HR-2T-HE-TU_EN~description), der für NVMe-Speicher mit hohem IOPS konzipiert ist, und der 2U-4-Node-Single-Socket MiTAC M2810Z5, der bis zu 3072 GB DDR5 6000 RDIMM-Speicher und vier Easy-Swap E1.S-Laufwerke pro Knoten unterstützt.Erfüllung der KI- und Beschleunigungsbedürfnisse: Skalierbare Leistung zur Steigerung der Investitionen und Einsparung von EnergieAuf der SC24 präsentiert MiTAC Computing seine neuen Intel Xeon 6-basierten Server (https://www.mitaccomputing.com/en-US@pg@intel_Xeon6), die zuverlässige Leistung und außergewöhnliche Effizienz bieten. Der MiTAC R2520G6 ist für In-Memory-Computing mit bis zu 8 TB DDR5-Speicher, fünf PCIe 5.0 x16-Steckplätzen und flexiblen Speicheroptionen für U.2- und E1.s-SSDs ausgelegt. Als nächstes folgt der 2U-Single-Socket-Storage-Server MiTAC R2513G6, der 24 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke und zwei 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke sowie acht DDR5-Speichersteckplätze mit einer integrierten SAS-RAID-Karte für die Speicherverwaltung unterstützt. Und schließlich unterstützt der MiTAC G4520G6 GPU-Server mit 4 HE und zwei Sockets parallele KI-Workloads mit bis zu acht GPUs, 8 TB DDR5-Speicher, elf PCIe 5.0 x16-Steckplätzen und acht Hot-Swap U.2-Laufwerken.Zusätzlich zeigt MiTAC Computing eine der SKUs der Intel® Server D50DNP Familie (Denali Pass), den D50DNP1MHCPLC, der bis zu 385 W mit zwei Intel® Xeon® Scalable Prozessoren oder Intel® Xeon® CPU Max Series der 5./4. Generation unterstützt. Dieses 1U-Computermodul mit halber Breite verfügt über direkte Flüssigkeitskühlung, 8+8 DDR5-DIMMs mit bis zu 5600 MT/s (5. Generation), zwei Low-Profile-PCIe-Gen-5-Steckplätze und bis zu zwei NVMe/SATA-M.2-Laufwerke.Neben den bereits vorgestellten Produkten stellt MiTAC Computing auf der SC24 ein vielfältiges Server-Lineup vor, das mit den Prozessoren der Serien AMD EPYC (https://www.mitaccomputing.com/en-US@pg@amd_epyc_9004)9004/8004/4004, Intel Xeon Scalable Prozessoren der 5. (https://www.mitaccomputing.com/en-US@pg@5th_Gen_Intel_Xeon_Scalable)/4. Generation,Intel® Xeon® E-2400 Prozessoren (https://www.mitaccomputing.com/en-US@pg@Intel_Xeon_E-2400) und professionellen GPUs Lösungen bietet, die den Leistungs- und Budgetanforderungen moderner Anwender entsprechen.Informationen zu MiTAC Computing Technology CorporationMiTAC Computing Technology Corporation, eine Tochtergesellschaft von MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), ist auf Cloud-, KI/HPC- sowie Edge-Computing-Lösungen spezialisiert und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Design und Fertigung. Mit einem starken Fokus auf große Rechenzentren bietet MiTAC flexible und maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Systeme und Anwendungen. Unsere Produktpalette umfasst TYAN-Server, ORAN-Server, Hochleistungs-KI-Server und andere Produkte für Rechenzentren.Ursprünglich betrieb MiTAC das Servergeschäft unter der Marke TYAN und begann im Juli 2023 mit dem Verkauf von Intel DSG Serverprodukten unter der Marke MiTAC. Ab Oktober 2024 haben wir die Marken TYAN und MiTAC integriert, um unseren Betrieb zu rationalisieren und das Markenmanagement zu verbessern. MiTAC dient nun als alleiniger Markenname für alle unsere Produkte.Website der MiTAC Computing Technology Corporation:http://www.mitaccomputing.com/Intel, das Intel Logo und andere Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.AMD, das AMD Pfeil-Logo, AMD Instinct, EPYC und Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc.Andere Namen dienen nur zu Informationszwecken und können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2561666/SC24_PR___1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mitac-computing-stellt-auf-der-sc24-neue-kihpc-optimierte-server-mit-fortschrittlicher-cpu--und-gpu-integration-vor-302311688.htmlPressekontakt:Veronica Wu,veronica.wu@mitaccomputing.com,TEL: +886 3 327 5988 #2840Original-Content von: MiTAC Computing Technology Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090544/100926003