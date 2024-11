Straubing (ots) -Die Ergebnisse des Schulbarometers sind besorgniserregend, doch sie überraschen nicht. Wenn Schulen vernachlässigt werden und Lehrer Überlastung, Zeitdruck und Personalmangel beklagen - wie soll dann an den Schulen ein Klima entstehen, in dem Kinder und Jugendliche gerne lernen und sich nicht "lost" fühlen? Den Lehrern sind die Probleme durchaus bewusst. Sie sind jedoch vielfach mit Rahmenbedingungen konfrontiert, die es kaum möglich machen, den Lernprozess in den Mittelpunkt zu stellen, wie die Studienautoren anmahnen. Dazu gehört auch ein hoher Anteil von Schülern, die nicht oder kaum Deutsch sprechen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5913283