NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Charlie Bentley äußerte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einer Anpassung der Mittelfristziele sowie einer Anhebung des Ausblicks für 2024 durch den Hersteller von Duftstoffen und Aromen auf einem Kapitalmarkttag. Mit gezielten Verkäufen bestimmter Geschäfte dürfte der Fokus auf die attraktiven Absatzmärkte geschärft werden, schrieb der Experte. Derweil blieben Übernahmen ein wichtiger Teil der Wachstumsstrategie./mis/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 10:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2024 / 10:26 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SYM9999