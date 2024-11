Die BASF-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen Rückgang von 0,7 Prozent auf 42,51 EUR, wobei das Tagestief bei 42,32 EUR lag. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen die jüngsten Quartalszahlen eine positive Entwicklung: Im dritten Quartal 2024 konnte der Chemiekonzern einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie verbuchen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 0,28 EUR darstellt. Der Umsatz blieb mit 15,74 Milliarden EUR nahezu konstant.

Innovative Energiestrategie für die Zukunft

Ein zukunftsweisendes Projekt könnte neue Impulse für den Konzern bringen: BASF plant die Nutzung von Erdwärme am Standort Ludwigshafen. Diese Initiative zielt darauf ab, geothermische Energie für die Dampferzeugung in der Produktion zu nutzen und gleichzeitig Lithium aus dem Thermalwasser zu gewinnen. Die ersten Erkundungen sollen Anfang 2025 starten. Das Projekt verspricht nicht nur eine Reduzierung der CO2-Emissionen, sondern auch eine verminderte Abhängigkeit von Energieimporten, was für die langfristige Entwicklung des Unternehmens von strategischer Bedeutung ist.

