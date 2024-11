Berlin (ots/PRNewswire) -Beschäftigte, welche die Unterstützung des Arbeitgebers für ihr körperliches Wohlbefinden als schlecht bewerten, haben einen psychischen Gesundsheitswert, der um 14 Punkte niedriger ist als bei Beschäftigten, die eine ausgezeichnete Unterstützung angeben.TELUS Health veröffentlichte heute seinen TELUS Mental Health Index (der "Index") mit Berichten, welche die psychische Gesundheit von Berufstätigen in Europa, Singapur, Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Kanada untersuchen. Der europäische Bericht sammelte Daten von Befragten in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Polen sowie Spanien und zeigte, dass Beschäftigte, die mit ihrer körperlichen Gesundheit unzufrieden sind, einen Produktivitätsverlust von über 77 Tagen pro Jahr haben. Der Index ergab zudem, dass Beschäftigte, welche die Unterstützung des Arbeitgebers für ihr körperliches Wohlbefinden als schlecht bewerten, einen psychischen Gesundsheitswert haben, der um 14 Punkte niedriger ist als bei Beschäftigten, die eine ausgezeichnete Unterstützung angeben."Es besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität, Unterstützung durch den Arbeitgeber und dem Wohlbefinden der Beschäftigten. Bei TELUS Health haben wir festgestellt, dass Beschäftigte, deren körperliche Gesundheit und Wohlbefinden von ihrem Arbeitgeber unterstützt wird, eine bessere psychische Gesundheit und eine höhere Produktivität aufweisen - Ergebnisse, die jedes Unternehmen anstrebt", so Paula Allen, Global Leiterin für Forschung und Kundeneinblicke, TELUS Health. "Dies unterstreicht die Notwendigkeit für Unternehmen, dem Wohlbefinden als strategischem Pfeiler des Geschäftserfolgs Priorität einzuräumen. Durch die Integration robuster Unterstützungssysteme wie Hilfsprogramme für Mitarbeiter (Employee Assistance Programs - EAPs) sowie Programme für körperliche Gesundheit und Wohlbefinden in die Arbeitsplatzkultur können Unternehmen eine widerstandsfähigere, engagiertere und produktivere Belegschaft schaffen."Zu den weiteren Erkenntnissen des TELUS Mental Health Index gehören:- Beschäftigte, die feststellen, dass ihr körperliches Wohlbefinden vom Arbeitgeber nicht ausreichend unterstützt wird, verlieren jährlich fast 18 Arbeitstage mehr an Produktivität.- Elf Prozent der befragten Beschäftigten treiben nie Sport.- Stressabbau motiviert 15 Prozent der Beschäftigten zum Sport.- Weniger als einer von zehn Beschäftigten (sieben Prozent) nimmt an Aktivitäten teil, die das soziale Wohlbefinden fördern.- Achtunddreißig Prozent der Beschäftigten sind weiterhin einem hohen Risiko für ihre psychische Gesundheit ausgesetzt.- Sechzehn Prozent der Beschäftigten berichten von Angstzuständen, 14 Prozent von Kopfschmerzen oder Migräne, 12 Prozent von Depressionen und 11 Prozent von Schlafstörungen.- Bei Beschäftigten ohne Notfallfonds ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich um Stressabbau bemühen, fast doppelt so hoch, mehr als dreimal so hoch, dass sie über Depressionen berichten und fast dreimal so hoch, dass bei ihnen Angstzustände diagnostiziert werden.Im September 2024 lauteten die Werte für die psychische Gesundheit der Beschäftigten in verschiedenen Regionen:- Singapur: 61,6- Australien: 61,1- Neuseeland: 59,7- Vereinigtes Königreich: 64,6- Europa: 61,6- USA: 70,6- Kanada: 64,4Der TELUS-Index für psychische Gesundheit (Mental Health Index) basiert auf einem Punktesystem, das die einzelnen Antworten in Punkte umwandelt. Höhere Punktwerte werden mit einer besseren psychischen Gesundheit und einem niedrigeren psychischen Gesundheitsrisiko in Verbindung gebracht. Werte zwischen 0 und 49 entsprechen dem Grad der Belastung, Werte zwischen 50 und 79 dem Grad der Beanspruchung und Werte zwischen 80 und 100 dem Grad der optimalen psychischen Gesundheit.Dieser TELUS-Index für psychische Gesundheit enthält auch Erkenntnisse über die Ernährung und die Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem. Als ein Unternehmen, das seine Wurzeln im sozialen Bereich hat, setzt sich TELUS Health dafür ein, die Gesundheitsergebnisse zu verbessern und wertvolle Erkenntnisse weiterzugeben. Den vollständigen europäischen TELUS Mental Health Index finden Sie hier.Informationen zum TELUS Mental Health Index Die Daten für den TELUS Health Mental Health Index wurden durch eine Online-Umfrage vom 16. September 2024 bis zum 30. September 2024 mit jeweils 500 Befragten in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Polen und Spanien erhoben. Alle Befragten sind in Europa ansässig und befanden sich in den letzten sechs Monaten in einem festen Beschäftigungsverhältnis. Die Daten wurden statistisch gewichtet, um sicherzustellen, dass die regionale und geschlechtsspezifische Zusammensetzung der Stichprobe diese Bevölkerung widerspiegelt.Informationen zu TELUS Health TELUS Health hat es sich zur Aufgabe gemacht, das vertrauenswürdigste Unternehmen für Wohlbefinden in der Welt zu werden, indem es die Gesamteffizienz des Gesundheitswesens verbessert und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz fördert. Durch die Integration fortschrittlicher Gesundheitstechnologie mit umfassenden Dienstleistungen für die Beschäftigten bietet TELUS Health einen ganzheitlichen Ansatz für die primäre und präventive Gesundheit und das Wohlbefinden von über 76 Millionen Menschen in 160 Ländern. Unsere innovativen digitalen Gesundheitsplattformen, einschließlich elektronischer Krankenakten (EMR) und virtueller Pflegelösungen, ermöglichen es Angehörigen der Gesundheitsberufe, Arbeitgebern und Behörden, eine effiziente und personalisierte Versorgung zu gewährleisten. Unsere Programme zur Förderung des Wohlbefindens der Beschäftigten bieten umfassende Unterstützung durch Hilfsprogramme für Mitarbeiter (Employee Assistance Programs - EAPs), Ressourcen für psychische Gesundheit, Finanzberatung und Wellness-Initiativen am Arbeitsplatz. Bei TELUS Health haben wir uns verpflichtet, das Gesundheitswesen zu revolutionieren, um sicherzustellen, dass Menschen die Unterstützung erhalten, die sie brauchen, und dass die Beschäftigten sowohl persönlich als auch beruflich erfolgreich sind. Lasst uns gemeinsam die Zukunft freundlicher gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.telushealth.com.Medienkontakt:Hanover CommunicationsE-Mail: telushealth@hanovercomms.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2561286/TELUS_Health_TELUS_Mental_Health_Index__Workers_who_are_dissatis.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/telus-mental-health-index-arbeitnehmer-die-mit-ihrer-korperlichen-gesundheit-unzufrieden-sind-haben-einen-produktivitatsverlust-von-uber-77-tagen-pro-jahr-302311766.htmlOriginal-Content von: TELUS Health; TELUS Communications Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177465/5913295