Gramercy Funds Management LLC ("Gramercy"), ein globaler Investmentmanager für Schwellenländer mit einem Vermögen von 6 Mrd. USD, gab heute den endgültigen Abschluss seines Gramercy Capital Solutions Fund III ("GCSF III" oder der "Fonds") mit 685 Mio. USD an Kommanditbeteiligungen am Fonds und weiteren 75 Mio. USD an Co-Investitionen bis heute bekannt. Diese kombinierte Mittelbeschaffung in Höhe von 760 Mio. USD im Rahmen der Strategie stellt eine Steigerung von 28 gegenüber dem Abschluss des zweiten Fonds des Unternehmens (GCSF II) im Juni 2022 dar, der mit 592 Mio. USD abgeschlossen wurde. Der Gründungsfonds (GCSF I) wurde 2017 mit Zusagen in Höhe von 312 Mio. USD geschlossen. Nahezu alle Kommanditisten von GCSF I und GCSF II haben Kapital für GCSF III bereitgestellt.

Die Strategie von Capital Solutions wird von einem engagierten 12-köpfigen Team getragen, das seit mehr als sieben Jahren zusammenarbeitet. Das Team unter der Leitung von Gustavo Ferraro als Senior Portfolio Manager verfügt im Durchschnitt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Das Senior-Team besteht aus Javier Ledesma-Arocena, Portfolio-Manager, sowie Gian Marco Maltoni, Tomas Serantes, Lisandro Muller und Felipe Alonso. Das Team hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut, und ist in unserer gesamten Investitionsregion mit Büros in Argentinien, Mexiko und Miami vertreten. Es wird von unseren Kreditplattformen in Brasilien, Kolumbien, Peru, Mexiko und der Türkei unterstützt.

Der Fonds investiert in USD-Darlehen, hauptsächlich in Primärdarlehen, in ganz Lateinamerika (~75 %) und CEEMEA (~25 %), mit einem stark diversifizierten Ansatz über Branchen, Unternehmenstypen und -größen hinweg. Die Darlehen zielen darauf ab, attraktive Renditen im mittleren Zehnerbereich mit einem soliden Schutz vor Verlusten zu erzielen. Sie sind in der Regel als hochgradig besicherte, durch Vermögenswerte gedeckte, selbstliquidierende Strukturen mit starken Beleihungsauslauf-Kennzahlen und Cashflow-Kontrolle strukturiert. Der Investitionsausschuss von Capital Solutions konzentriert sich bei der Zeichnung von Anleihen auf den Schutz vor Verlusten für unsere Investitionsthese und den Sicherheitenwert. Es wird ein asymmetrisches Risiko-Rendite-Verhältnis aus verwalteten Cashflow- und vermögensbasierten Sicherheitenpaketen angestrebt, die für die Durchsetzung unter Verwendung der besten verfügbaren und bewährten Strukturen innerhalb der Rechtsordnungen der Schwellenländer strukturiert sind.

Die Kommanditisten des Fonds setzen sich aus bestehenden und neuen Investoren aus Europa, Nordamerika und Südamerika zusammen, darunter Versicherungsgesellschaften, öffentliche Pensionsfonds, Investmentmanager und Family Offices.

Gustavo Ferraro sagte: "Wir freuen uns, den endgültigen Abschluss von GCSF III bekannt zu geben und danken unseren Investoren für ihr Engagement für diese Strategie. Wir sind davon überzeugt, dass unser bewährter Multi-Channel-Ansatz für die Beschaffung, einschließlich unserer einzigartigen Kreditplattformen, die eine hohe Transparenz und eine schnelle, zuverlässige Kapitalbereitstellung bieten, für Investoren weiterhin sehr attraktiv ist." Zum Investitionsumfeld sagte er weiter: "...wir haben die Möglichkeit, auf eine Vielzahl von Kreditnehmern zuzugreifen und attraktive Konditionen für den Fonds auszuhandeln, weil sie unser Kapital als transformierend für ihre Unternehmen und Wachstumsziele betrachten."

"Gramercys differenzierter, besserer Ansatz für aufstrebende Märkte erweist sich über Marktzyklen hinweg weiterhin als effektiv, und wir freuen uns darauf, dieses neue Kapital einzusetzen", sagte Robert Koenigsberger, Managing Partner und Chief Investment Officer von Gramercy. Er fügte hinzu: "Gramercy ist seit über 25 Jahren ein führendes Unternehmen in aufstrebenden Märkten und verfügt über umfassende globale Erfahrung. Wir nutzen die umfassende Erfahrung und das Wissen unseres Investmentteams, um uns auf die besten Möglichkeiten auf den Märkten für Privatkredite und Direktdarlehen für Unternehmen zu konzentrieren."

Bis heute hat Gramercy im Rahmen dieser Strategie Kapital in Höhe von etwa 5 Mrd. USD in über 100 Investitionen eingesetzt. Das Unternehmen ist optimistisch, was die Möglichkeit betrifft, für seine Investoren bis 2025 und darüber hinaus Gewinne zu erzielen.

Über Gramercy Funds Management

Gramercy ist ein globaler Investmentmanager für Schwellenländer mit Sitz in Greenwich, Connecticut, und Niederlassungen in London, Buenos Aires, Miami, West Palm Beach und Mexiko-Stadt sowie speziellen Kreditplattformen in Mexiko, der Türkei, Peru, ganz Afrika, Brasilien und Kolumbien. Das 6 Mrd. USD schwere Unternehmen, das 1998 gegründete wurde, möchte Investoren einen besseren Zugang zu aufstrebenden Märkten bieten und attraktive risikobereinigte Renditen erzielen, die durch eine transparente und robuste institutionelle Plattform unterstützt werden. Gramercy bietet alternative und Long-only-Strategien in Anlageklassen der Schwellenländer an, darunter Multi-Asset, Private Credit, Public Credit und Special Situations. Gramercys Mission ist es, das Wohlergehen unserer Kunden, Portfolio-Investitionen und Teammitglieder positiv zu beeinflussen. Gramercy ist ein bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC registrierter Anlageberater, Unterzeichner der Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment (PRI), Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) und Unterstützer der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Gramercy Ltd, ein verbundenes Unternehmen, ist bei der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) registriert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gramercy.com.

