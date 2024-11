PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Börsen haben am Mittwoch moderate Kursverluste das Bild bestimmt. Der EuroStoxx 50 drehte im Sog rückläufiger US-Aktienkurse ins Minus und schloss 0,45 Prozent tiefer mit 4.729,71 Punkten. Damit knüpfte der Leitindex der Eurozone an seine Vortagsentwicklung an. Der britische FTSE 100 sank letztlich um 0,17 Prozent auf 8.085,07 Punkte, während der schweizerische SMI mit 11.539,64 Zählern kaum von der Stelle kam.

Vor den nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen des KI-Halbleiter-Spezialisten Nvidia blieben die Anleger vorsichtig. Das zeigten dessen verhaltener Aktienkurs sowie die Schwäche der US-Tech-Börse Nasdaq insgesamt./gl/he

EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545, ES0SI0000005