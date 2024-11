Die Meta-Aktie verzeichnete in der jüngsten NASDAQ-Sitzung einen leichten Rückgang von 0,2 Prozent auf 559,89 USD, nachdem sie zuvor bei 562,90 USD in den Handel gestartet war. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt sich das Unternehmen in einer bemerkenswerten Verfassung: Im vergangenen Quartal konnte Meta einen beeindruckenden Umsatzsprung von 18,87 Prozent auf 40,59 Milliarden USD verbuchen. Auch der Gewinn je Aktie übertraf mit 6,20 USD deutlich den Vorjahreswert von 4,50 USD. Analysten bleiben optimistisch und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 629,29 USD, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

Dividende und Zukunftsaussichten

Eine bedeutende Änderung zeichnet sich bei der Dividendenpolitik ab: Während Meta im Jahr 2023 noch keine Dividende ausschüttete, wird für das laufende Jahr eine Ausschüttung von 2,02 USD je Aktie erwartet. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Marktbeobachter mit einem Gewinn je Aktie von 22,65 USD, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

