Die Pfizer-Aktie zeigt sich derzeit in einer herausfordernden Position am Aktienmarkt, mit einem aktuellen Kurs von 24,94 USD, was einen Rückgang von 0,7 Prozent im New Yorker Handel markiert. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 31,54 USD, der die aktuelle Schwächephase des Pharmariesen unterstreicht. Analysten bleiben jedoch optimistisch und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 30,80 USD, während Anleger für das laufende Jahr mit einer Dividende von 1,68 USD rechnen können.

Strategische Neuausrichtung in der Forschung

In einem bedeutenden Schritt zur Stärkung seiner Forschungsaktivitäten hat Pfizer eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Ab Januar übernimmt ein neuer Chief Scientific Officer die Leitung der gesamten Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Diese strategische Neubesetzung erfolgt in einer Phase, in der das Unternehmen bedeutende Fortschritte erzielt, wie die kürzlich erfolgte EU-Zulassung für ein innovatives Medikament zur Behandlung von Hämophilie belegt. Diese Entwicklungen könnten dem Unternehmen neue Wachstumsimpulse verleihen.

Anzeige