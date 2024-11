Krypto News: Potenzieller 10x Memecoin Pepe Unchained erzielt über 40 Mio. $

Das Verkaufstempo des beliebtesten Presales des Jahres - Pepe Unchained - hat sich in der vergangenen Woche noch einmal beschleunigt, da die Anleger durchschnittlich 1,6 Mio. USD pro Tag in Pepe Unchained investiert haben. Somit konnte nun der Meilenstein von 40 Mio. USD überwunden werden.

Zurückzuführen ist dies auf den nahenden Ausverkauf am 13. November und die darauffolgenden Tier-1-Börsenlistungen, welche dem Coin zusätzlichen Antrieb geben können. Hinzu kommen die Wale, die verstärkt das diversifizierte Memecoin-Infrastrukturinvestment in ihre Portfolios aufnehmen.

Die Coins des größten Pepe-Konkurrenten werden derzeit für 0,01295 USD angeboten. Jedoch wird der Preis vermutlich nicht ewig so niedrig bleiben. Denn das große Interesse deutet auf einen vergleichbaren Erfolg nach den ersten Börsenlistungen hin, welche für zusätzliches Marketing, eine höhere Verfügbarkeit und eine größere Seriosität sorgen.

Fortan verbleiben nur noch maximal 22 Tage für das Vorverkaufsangebot. Allerdings könnte dieses angesichts des großen Interesses auch schon früher vergriffen sein. Daher handelt es sich vermutlich um eine der letzten Chancen, um diese einmalige Gelegenheit zu ergreifen und in den nächsten Pepe vor der ersten Listung einzusteigen.

Interesse an Pepe Unchained übertrifft wichtigste Memecoins bei Google

Bitcoin hat sich immer näher an die wichtige Marke von 100.000 USD bewegt. Dabei konnte BTC erst über die vergangenen Stunden ein neues Allzeithoch von 94.902 USD erschließen, während sich der Crypto Fear and Greed Index im Bereich der extremen Gier befindet.

Aber auch das Interesse an den Memecoins hat deutlich zugenommen, wobei sie auf Google bei den Suchanfragen zuletzt ein neues Allzeithoch verzeichnet haben. Zu den größten Gewinnern des Tages gehören Chill Guy mit einem Plus von 781,1 % und theydontloveyoulikeiloveyou mit 583,6 %.

Allerdings konnte Pepe Unchained von den führenden Memecoins die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dies ist unter anderem auf das nahende Ende des Presales und die anstehenden Notierungen an den führenden Kryptobörsen zurückzuführen. Somit konnten die Suchanfragen bereits populäre Memecoins wie Popcat übertreffen.

Dieser Katzen-Memetoken kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,56 Mrd. USD. Dennoch bedeutet dies nicht, dass Popcat an Beliebtheit eingebüßt hätte. Stattdessen stieg auch ihr Suchvolumen zuletzt wieder. Seit dem 10. November hat Pepe Unchained jedoch stark aufgeholt und am 14. November Popcat sogar überholt.

Schon bald wird Pepe Unchained in die Arena der Memecoins losgelassen. Dann dürfte es für den nutzlosen und tokenomisch limitierten Pepe schlecht aussehen. Schließlich bewerten die Anleger die Memetoken mit einem realen Geschäftsmodell tendenziell am höchsten, was sich an den Top 6 mit zwei Ausnahmen erkennen lässt.

Wale bekommen von Pepe Unchained nicht genug

Gestartet wurde der Presale vor rund fünf Monaten und konnte seitdem eine beträchtliche Summe für die Finanzierung der Memecoin-Infrastruktur und vielfältigen Angebote erzielen. Ebenso wie das Suchvolumen von Pepe Unchained zunimmt, stürzen sich verstärkt die Wale auf den Vorverkauf.

Somit konnten über die vergangene Woche täglich $PEPU-Coins für umgerechnet 1,6 Mio. USD verkauft werden. Zuletzt waren es am Dienstag jedoch schon 2,3 Mio. USD. Extrapoliert man dieses Verkaufstempo, so könnte der Ausverkauf bereits unmittelbar bevorstehen.

Anleger, die nun ihre Chance nicht nutzen, könnten es dann bereuen, nicht früher einen der vielversprechendsten Coins aus dem gefragtesten und rentabelsten Kryptosektor in diesem Jahr gekauft zu haben.

Noch am 13. November notierte der Vorverkauf von Pepe Unchained bei 26 Mio. USD und hat nur eine Woche später, am 20. November, mehr als 40 Mio. USD erreicht. Mit einem Ziel von 50 Mio. USD könnte der Ausverkauf bei den derzeitigen rund 2,5 Mio. USD pro Tag schon bis zum Wochenende erreicht sein.

Somit dürfte das FOMO weiter zunehmen, während einige Investoren zu spät kommen und ihre Chance am ersten Listungstag nutzen wollen. Zusammen mit dem bullischen Event der Tier-1-Listungen, welche ein paar Memecoin-Trader erfolgreich im Zuge ihrer Strategie für Millionengewinne genutzt haben, könnte der $PEPU-Coin stark steigen.

Sollte sich nur ein Wal für ein ähnlich hohes Investment wie zuvor entscheiden, könnte der Kurs schnell bedeutend im Wert zunehmen. In diesem Monat wurden zudem mehrere Wale beobachtet, von denen einige für mehr als 50.000 USD $PEPU-Coins erworben haben.

Der letzte Wal, von dem berichtet wurde, investierte sogar 230.000 USD in Pepe Unchained. Zu sehen ist dies auf Etherscan, wie die folgenden Bilder zeigen:

Wal-Investment in Pepe Unchained in Höhe von 169.418 USD | Quelle: Etherscan

Wal-Investment in Pepe Unchained in Höhe von 62.244 USD | Quelle: Etherscan

Auf welchen Tier-1-Börsen wird Pepe Unchained gelistet

Die Faktoren für eine erfolgreiche erste Listung an den Kryptobörsen reihen sich auf. Denn das Suchvolumen und die Finanzierungssumme nehmen stark zu. Ebenso gibt es immer mehr Berichte von Krypto-Analysten über den $PEPU-Coin sowie viele Empfehlungen. Abgerundet wird es von dem nützlichen und vielseitigen Projekt.

Bisher sind allerdings noch keine genaueren Informationen über die Börsen veröffentlicht worden, auf denen Pepe Unchained gelistet wird. Laut Spekulationen könnte es sich dabei um Binance oder sogar Coinbase handeln. Dies könnte einen ähnlichen Effekt auf den $PEPU-Coin wie auf viele andere Memecoins zuvor haben. So stieg ACT I durch Binance an einem Tag um 2.430 %.

Aber auch die alte und nutzlose Pepe-Version hat es schon auf die führenden Kryptobörsen geschafft. Durch das zuletzt erfolgte Coinbase-Listing konnte der Kurs innerhalb von nur einer Woche 94 % zurücklegen. Vergleichbares ist nun für Pepe Unchained möglich.

Ein weiteres Beispiel ist die Notierung des Nilpferd-Memetokens MooDeng. Als dieser von Binance aufgenommen wurde, konnte er seine Marktkapitalisierung von 15 Mio. USD auf 472 Mio. USD steigern. Dies entspricht einem Gewinn von 31x.

Pepe Unchained hat einiges zu bieten, was nicht nur für eine spekulative, sondern auch eine organische Nachfrage sorgt. Somit könnte er sich auch nach dem ersten Ansturm langfristig positiv entwickeln, zumal in dem Bereich der Memecoin-Infrastrukturen derzeit Rekordgewinne erzielt werden, da wir uns in einem Superzyklus der lustigen Coins befinden.

Vorverkauf von Pepe Unchained bewegt sich zügig auf die Zielgerade zu

Noch ist die letzte Chance nicht vorbei, denn schnelle Investoren können sich die $PEPU-Coins derzeit noch im Vorverkauf sichern, bevor dieser von den Anlegern nach der Listung in die Höhe getrieben wird.

Möglich wird dies über die Website von Pepe Unchained mit einer digitalen Geldbörse wie Best Wallet. Dann werden die Kryptowährungen ETH, USDT, BNB oder mit Bankarten Fiatwährungen akzeptiert.

Damit Anleger die $PEPU-Coins noch vor dem offiziellen Beanspruchungstag in der digitalen Geldbörse sehen können, sollten sie am Vorverkauf über Best Wallet teilnehmen. Dort erhalten sie für manche Presales sogar besonders frühe Einstiegschancen, die sonst nur VCs vorenthalten waren.

Die Best Wallet hat sich rasant verbreitet, da sie sich durch ihre Vielseitigkeit auszeichnet und einen praktischen Zugang zu den unterschiedlichsten Angeboten des Web3 sowie besonders attraktive Konditionen für diese bietet.

Über das Portal zum Web3 gibt es noch einige weitere Vorverkäufe zu entdecken, wie die Multi-Chain-Staking-Plattform Crypto All-Stars, welche den Markt der passiven Einkommen revolutionieren will.

Aber auch das Memecoin-DAO-Projekt Flockerz mit seinem innovativen Vote-to-Earn-Verfahren ist dort zu finden, welches schon bald den von Vitalik Buterin hervorgehobenen neuen Sektor InfoFi erobern könnte.

Als Nächstes wird der Vorverkauf von Pepe Unchained in weniger als 23 Tagen abgeschlossen. Dies könnte jedoch auch schon in den nächsten Tagen erfolgen, wenn die hohe Kaufaktivität die Finanzierungsziele schnell näher rücken lässt.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.