Bruck an der Mur (ots) -Wo gibt es denn noch Skifahren zum Nulltarif? Auf der Mariazeller Bürgeralpe in der Hochsteiermark, dem nordöstlichsten Gebiet der Steiermark und das vom 01. bis 31. Jänner und vom 01. bis 14. März 2025 ab zwei Übernachtungen.Eines ist sicher, die Hochsteiermark wird kein Geheimtipp mehr bleiben, wenn sich "Ski for Free" herumspricht. Doch die Mariazeller Bürgeralpe - das familienfreundliche Skigebiet, direkt erreichbar mit der 8er-Kabinenbahn aus Mariazell, ist nur der Anfang. Insgesamt sechs große und fünf kleine Skigebiete warten in der Hochsteiermark darauf, entdeckt zu werden - jedes für sich ein kleines Highlight.Das Skigebiet Stuhleck mit 26 Pistenkilometern ist davon das größte und bekannteste im Osten Österreichs.Mit der neuen Stuhleck-App kannst du dir exklusive Vorteile sichern!Das Niederalpl ist ein Naturschneeparadies und ideal für Familien. Kinder bis 15 Jahre fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos.Die Aflenzer Bürgeralm ist bekannt für seine Naturschneepisten und Tiefschneehänge. Die Brunnalm - Hohe Veitsch ist ein Genuss-Skigebiet mit 18 Pisten, FIS-Abfahrt und urigen Hütte für dein Einkehrschwung zwischendurch, perfekt für Familien und Individualisten. Last but not least die Schwabenbergarena Turnau, geeignet für Skirennläufer und Familien, mit FIS-Rennpisten für Riesentorlauf und Slalom. Europacup-Tipp: Zwei Riesenslaloms stehen am 24. und 25. Januar in Turnau, Österreich, auf dem Programm.Aber das Beste kommt noch: bei allen Skigebieten sind die Preise so entspannt wie die Atmosphäre selbst, denn langes Anstehen und Wartezeiten an den Liften gibt es hier nicht. Tagesskipässe liegen teils weit unter EUR 63,-, was die Hochsteiermark für Familien, Profis als auch Genuss-Skifahrer besonders attraktiv macht.Die Hochsteiermark steht für Natur, Genuss und für besondere Erlebnisse und dazu gehört auch die Vorweihnachtszeit. Die Region ist nämlich nicht nur ein Winter-Wunderland, sie ist auch die geheime Adventhochburg in Österreich. Ab Ende November finden rund 40 Adventmärkten in den malerischen Dörfern und Städten der Region statt.Der bekannteste Weihnachtsmarkt ist der Mariazeller Advent - ab 21. November 2024. Der Duft von frischem Lebkuchen und würzigem Punsch begleitet die Besucher auf ihrem Weg zur imposanten Basilika Mariazell, die im Zentrum des Geschehens steht. Rund um die Kirche erstrahlen Holzhütten im Lichterglanz, und die sanften Klänge traditioneller Weihnachtslieder schaffen eine besinnliche Stimmung.Direkt am Marktplatz befindet sich auch die bekannte Lebkuchen-Manufaktur Pirker. Hier wird seit mehr als 300 Jahren der einzigartige Mariazeller Honiglebkuchen gebacken. Bei einer Besichtigung der "erLebzelterei" hast du außerdem die Möglichkeit, die Herstellung der Spezialitäten hautnah und live mitzuerleben. So wird der Besuch des Adventmarktes zum unvergesslichen Erlebnis.Dank Direktflügen von Berlin und Hamburg nach Graz erreichen Besucher und Gäste die Region schnell und unkompliziert. Von Graz aus ist es dann nur eine kurze Fahrt in die Bergwelt der Hochsteiermark, sodass der Winterspaß sofort beginnen kann.Mehr Infos zur Hochsteiermark findest du unter: www.hochsteiermark.atKontakt:Tourismusverband HochsteiermarkHerzog-Ernst-Gasse 2A-8600 Bruck an der MurTel. +43 3862 55020Mail: tourismus@hochsteiermark.atInternet: www.hochsteiermark.atPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Erlebnisregion Hochsteiermark, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177464/5913321