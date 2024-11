Bremen, Deutschland (ots/PRNewswire) -Morpheus Space, ein bahnbrechender Anbieter von Produkten für die Mobilität im Weltraum, freut sich, eine Kooperation mit D-Orbit, einem führenden Unternehmen im Bereich der Weltraumlogistik, bekannt zu geben, um eine In-Orbit-Vorführungsmission auf ION Satellite Carrier, dem orbitalen Transferfahrzeug des Unternehmens, durchzuführen. Die bevorstehende Mission wird die fortschrittlichen Fähigkeiten des elektrischen Antriebssystems GO-2 der nächsten Generation von Morpheus in einer dynamischen Weltraumumgebung veranschlaulichen."Diese Flugvorführung mit D-Orbit ist ein bedeutender Schritt, um die Leistungsfähigkeit unserer nächsten Generation von elektrischen Antriebssystemen, GO-2, im Orbit vorzuführen", sagte Morpheus Space Geschäftsführer und Mitgründer Daniel Bock. "Mit 40 individuell steuerbaren Emissionsstellen bieten wir eine außergewöhnliche Schubsteuerung, die eine Reihe konfigurierbarer Schubniveaus über längere Zeiträume ermöglicht. Die Mission in der Erdumlaufbahn soll unsere fortschrittliche Technologie in Aktion zeigen.""Wir sind glücklich, Morpheus Space für diese In-Orbit-Vorführung an Bord von ION zu haben und freuen uns darauf, ihre Antriebstechnologie im Weltraum zu testen", sagte Matteo Lorenzoni, VP Kommerzielle Strategie bei D-Orbit. "Wir haben uns verpflichtet, Innovationen im Raumfahrtsektor voranzutreiben und Missionen wie diese, welche die Mobilität im Weltraum verbessern sollen, passen perfekt zu unserer Vision."ION Satellite Carrier ist eine innovative Satellitenplattform, die von D-Orbit entwickelt, hergestellt und betrieben wird. Das Raumfahrzeug ist modular aufgebaut und kann je nach Konfiguration mehrere Missionsziele auf einmal erfüllen. Eine typische ION-Mission umfasst Ziele wie Satelliteneinsätze, In-Orbit-Vorführungen und Edge Computing.Die für Anfang 2025 geplante In-Orbit-Vorführungsmission wird die innovativen Merkmale der elektrischen Antriebstechnologie von Morpheus hervorheben und die Voraussetzungen für künftige Anwendungen in einer sich rasch entwickelnden Weltraumlandschaft schaffen.Bock fügte hinzu: "Die modulare Architektur von GO-2 erhöht auch die Zuverlässigkeit, da sie sicherstellt, dass der Ausfall einer einzelnen Komponente nicht das gesamte Antriebssystem beeinträchtigt. Diese einzigartige Funktion fördert die Betriebsstabilität von Satelliten."Morpheus Space betreibt derzeit mehr als ein Dutzend Antriebssysteme der ersten Generation im Weltraum. Mit dieser Mission wollen sie ihr Know-how im Weltraum weiter ausbauen."Mit dieser Vorführung unserer Fähigkeiten setzen wir einen neuen Maßstab für die Mobilität im Weltraum", sagte Kevin Lausten, Präsident von Morpheus Space. "Diese Innovationen sowie unsere Fähigkeit zur Massenproduktion von GO-2-Einheiten in unserer Reloaded-Fabrik positionieren uns als zuverlässigen Partner im Bereich der neuen Raumfahrt und wir freuen uns darauf, in naher Zukunft noch mehr Möglichkeiten zu enthüllen."Weitere Informationen zu unserem elektrischen Antriebssystem GO-2 finden Sie auf www.morpheus.space.Informationen zu Morpheus SpaceMorpheus Space ist ein führender Anbieter von Lösungen für die Mobilität im Weltraum, der sich auf elektrische Antriebstechnologien spezialisiert hat, um die nächste Generation von Satellitenbetrieben voranzutreiben. Mit dem Fokus auf Innovation und Zuverlässigkeit ist Morpheus bestrebt, die Landschaft der neuen Raumfahrtindustrie zu verändern, indem das Unternehmen integrierte Antriebs- sowie Missionsdesign- und Simulationssoftware anbietet, die es Kunden ermöglicht, ihre Raumfahrtmissionen effektiver zu erfüllen.Informationen zu D-OrbitD-Orbit ist ein Raumfahrtlogistik- und Transportunternehmen, das innovative Lösungen für die Aufstellung und den Betrieb von Satelliten anbietet. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien sowie strategischer Kooperationen verändert D-Orbit die Art und Weise, wie Satelliten in der Umlaufbahn transportiert und verwaltet werden.emanouil.angelov@morpheus-space.usMedienkontakt:Emanouil Angelovemanouil.angelov@morpheus-space.usFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2561911/Morpheus_Space_D_Orbit.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/morpheus-space-kundigt-in-orbit-vorfuhrungsmission-von-go-2-mit-d-orbit-an-302311978.htmlOriginal-Content von: Morpheus Space, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175761/5913322