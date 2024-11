Die MicroStrategy-Aktie verzeichnet beeindruckende Kursgewinne an der NASDAQ, mit einem Plus von 11,89 Prozent auf 430,54 US-Dollar am Dienstag und einem weiteren Anstieg von 13,3 Prozent auf 487,70 US-Dollar am Mittwoch. Diese bemerkenswerte Entwicklung steht in direktem Zusammenhang mit dem Höhenflug des Bitcoin-Kurses, der ein neues Allzeithoch von etwa 94.000 US-Dollar erreichte. Das Unternehmen hat seinen Bitcoin-Bestand kontinuierlich ausgebaut und hält mittlerweile 331.200 Bitcoin, die zu einem durchschnittlichen Preis von 49.874 US-Dollar erworben wurden.

Neue Finanzierungspläne und Analysten-Optimismus

MicroStrategy plant, seine aggressive Akquisitionsstrategie fortzusetzen und kündigte die Emission einer Nullkupon-Wandelanleihe über 1,75 Milliarden US-Dollar an, die bis 2029 läuft. Die Analysten zeigen sich von dieser Strategie überzeugt: Das Kursziel wurde deutlich von 300 auf 450 US-Dollar angehoben, basierend auf der Prognose, dass das Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2026 seinen Bitcoin-Bestand auf 543.200 Einheiten erhöhen wird, während der Bitcoin-Kurs voraussichtlich 225.000 US-Dollar erreichen könnte.

