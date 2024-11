Krypto News: Dieses Allzeithoch ist erst der Anfang

Bitcoin erreicht heute ein neues Allzeithoch und steigt erstmals auf fast 95.000 US-Dollar. Derweil geben Altcoins in der Breite eher nach. Dennoch gibt es noch einen anderen Rekord, der Hoffnung auf eine Fortsetzung des Bullenmarkts macht. Denn Stablecoins entwickeln sich stark und indizieren eine weitere Rallye. Das zeigen jüngste Daten:

Stablecoins explodieren auf Allzeithoch: Das folgt jetzt

Stablecoins sind Kryptowährungen, die an stabile Vermögenswerte wie den US-Dollar oder andere Fiat-Währungen gekoppelt sind. Diese bieten den Vorteil, Preisvolatilität zu vermeiden, die typischerweise mit anderen Kryptowährungen verbunden ist. Stablecoins ermöglichen schnelle und kostengünstige Transaktionen via Blockchains und dienen als Brücke zwischen Fiat-Währungen und digitalen Assets. Diese spielen eine zentrale Rolle bei der Schaffung von Liquidität und erleichtern den Handel auf Kryptobörsen, ohne die Risiken eines plötzlichen Wertverlusts. Wer investieren oder traden möchte, hält sein Kapital meist in Altcoins.

The total stablecoin market cap is about to break new all-time high



Banana zone loading pic.twitter.com/GRm5MO50ES - Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) November 20, 2024

Aktuell zeigt die Analyse des Experten, dass der Stablecoin-Markt kurz davor steht, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 184 Milliarden US-Dollar und einer Dominanz von 70 Prozent durch Tether wächst der Markt wieder stark.

Ein Allzeithoch bei Stablecoins deutet auf ein wachsendes Vertrauen in die Krypto-Märkte hin, was auch das Potenzial für weitere Preissteigerungen bei anderen Kryptowährungen erhöht. Besonders Bitcoin könnte von dieser Stabilität profitieren, da Stablecoins neue Liquidität bringen und das Wachstum das Vertrauen der Anleger stärkt.

Ferner werden auch darüber hinaus Stablecoins immer wichtiger. Mittlerweile beträgt das jährliche Volumen von Stablecoins mehr als Bitcoin, Auslandsüberweisungen oder PayPal. Auch das Volumen von Visa scheint zeitnah erreichbar, so die folgende Grafik.

Stablecoins have never been sexier pic.twitter.com/MyEWFxBl1y - Jenn (@djenn) November 15, 2024

Krypto-Tipp: PEPU über 40 Mio. $ - erste Layer-2 für Meme-Coins?

Wer im November 2024 auch in Krypto-Presales investieren möchte, könnte einen Blick auf Pepe Unchained (PEPU) werfen. Denn PEPU ist ein neues Projekt im Bereich der Meme-Coins und kombiniert diese mit innovativer Layer-2-Technologie. Das Projekt, das sich vor allem an risikobereite Anleger richtet, hat bereits über 40 Millionen US-Dollar in der Finanzierung aufgebracht und verfolgt ambitionierte Ziele.

Zum Pepe Unchained Presale

Im Zentrum der Technologie von Pepe Unchained steht die eigens entwickelte Layer-2-Lösung, um schnelle und kostengünstige Transaktionen durchzuführen. Diese Infrastruktur wurde speziell auf die Bedürfnisse von Meme-Coins abgestimmt und soll das Projekt in die Lage versetzen, skalierbar und effizient zu arbeiten. Neben der Kerninfrastruktur sind bereits Erweiterungen geplant, die das gesamte Ökosystem ausbauen sollen. Eine dezentrale Börse, ein Block-Explorer sowie eine Cross-Chain-Bridge sind dabei wesentliche Elemente, die die Interoperabilität des Projekts weiter steigern. Die Cross-Chain-Bridge wird es Nutzern ermöglichen, nahtlose Token-Transfers zwischen verschiedenen Blockchains zu tätigen.

Ein weiteres Highlight von Pepe Unchained ist die Vision, langfristig ein umfassendes Ökosystem zu schaffen. Dabei wird das Projekt Entwickler durch ein spezielles Förderprogramm ansprechen, um neue Ideen zu integrieren. Dazu gibt es das sogenannte "Pepe's Pump Pad". Diese ist eine Plattform vergleichbar mit pump.fun, die es der Community ermöglicht, mit minimalem Aufwand neue Meme-Coins zu erstellen.

Mit mehr als 50.000 Followern auf X zeigt sich bereits das große Potenzial, das in der Community steckt. Der laufende Presale von PEPU wird von vielen Investoren als vielversprechend angesehen, da das Ziel von 50 Millionen US-Dollar wahrscheinlich übertroffen wird. Derzeit können Anleger Tokens in ETH, USDT oder BNB erwerben, während das Staking eine attraktive jährliche Rendite von 72 Prozent bietet. Doch schon morgen steigt der Preis das nächste Mal.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.