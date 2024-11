Bitcoin News: Die Marktkapitalisierung des Bitcoins explodiert!

Der Bitcoin steigt derzeit in nahezu astronomische Höhen! Erst vor 2 Stunden schaffte es der Kurs der größten Kryptowährung, ein neues Allzeithoch bei 94.902,02 US-Dollar zu markieren. Dabei befindet sich der Kurs in einem starken Aufwärtstrend und notiert schon sehr nahe an der wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar. Mit dem Kurs steigt natürlich auch die Marktkapitalisierung des Bitcoins auf extreme Höhen an. Die größte Kryptowährung der Welt übersteigt nun schon die Marktkapitalisierung von vielen wichtigen Finanzkonzernen.

(Die Marktkapitalisierung des Bitcoins liegt bereits bei 1,86 Billionen US-Dollar - Quelle: coinmarketcap.com)

Die Marktkapitalisierung des Bitcoins übersteigt die vieler Finanzkonzerne!

Mit dem phänomenalen Kursanstieg der letzten Wochen ist auch die Marktkapitalisierung der größten und ältesten Kryptowährung geradezu explodiert. Das hat dazu geführt, dass der Bitcoin nun mehr wert ist als die Finanzkonzerne Visa, Mastercard und J.P. Morgan gemeinsam! Das berichtete Cointelegraph heute auf X (ehemals Twitter). Eine unglaubliche Entwicklung, die zeigt, dass der Bitcoin seinen Weg zu neuen Höhen derzeit eifrig fortsetzt und immer größer wird.

Der Anstieg auf beinahe 2 Billionen US-Dollar ist natürlich eine hervorragende Entwicklung für den Bitcoin. Dennoch zeigt ein Blick auf den Aktienmarkt, wie viel Luft nach oben noch herrscht. Denn die Marktkapitalisierung des S&P 500, also des größten US-amerikanischen Aktienindex, ist mit fast 46 Billionen US-Dollar deutlich höher. Das zeigt aber auch, dass der Bitcoin trotz seiner mittlerweile hohen Marktkapitalisierung noch deutlich größer werden könnte. Sollte der Bitcoin mit dem S&P 500 gleichziehen, würde das einen Kurs von über 2 Mio. US-Dollar pro Coin bedeuten.

Dem Kryptomarkt könnte also noch eine unglaubliche Phase des Wachstums bevorstehen. Auch viele Experten gehen davon aus, dass der Kurs des Bitcoins in einigen Jahren schwindelerregende Höhen erreichen könnte. Vor allem Michael Saylor und Robert Kiyosaki begeistern Anleger immer wieder mit optimistischen Prognosen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.