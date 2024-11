Der Batterieherstellerer Varta verzeichnet einen erheblichen Kursrückgang an der Börse, wobei die Aktie im XETRA-Handel zeitweise um fast 10 Prozent auf 2,21 Euro absackte. Diese Entwicklung steht in bemerkenswertem Kontrast zum kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 22,95 Euro im November 2023. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass selbst die kürzlich genehmigte Beteiligung von Porsche am Unternehmen den negativen Trend nicht aufhalten konnte. Die Handelsdynamik zeigt sich auch im erheblichen Handelsvolumen, mit über 230.000 gehandelten Aktien innerhalb einer Sitzung.

Geschäftliche Herausforderungen

Die aktuellen Geschäftszahlen verdeutlichen die anhaltenden Schwierigkeiten des Unternehmens. Im letzten Quartal musste Varta einen Verlust je Aktie von 0,13 Euro verbuchen, während der Umsatz bei 215,06 Millionen Euro stagnierte. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2023 einen Verlust von 2,295 Euro je Aktie. Zudem hat das Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Jahr nach unten korrigiert, was das Vertrauen der Investoren weiter belastet.

Varta Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...