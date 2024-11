Pepe Unchained überholt Popcat! Ist der Meme Coin noch zu stoppen?

Pepe Unchained ($PEPU) gehört wohl zu den unglaublichsten Coins, die im Jahr 2024 ihr ICO haben. Nebenbei bemerkt ist das Initial Coin Offering von $PEPU auch das Erfolgreichste in diesem Jahr. Und obwohl der Coin erst in etwa 3 Wochen auf den Krypto-Börsen erscheint, schlägt Pepe Unchained schon jetzt unglaublich hohe Wellen. Wirft man einen Blick in die Google Trends, zeigt sich ganz klar, dass der Coin auf ein unglaubliches Interesse der Anleger stößt. Dort hat Pepe Unchained, inzwischen $POPCAT, den 8. größten Meme-Coin überholt.

(Beim Suchvolumen hat Pepe Unchained inzwischen $POPCAT auf Google Trends überholt - Quelle: Google Trends)

Pepe Unchained explodiert regelrecht

In den Wochen des ICOs ist Pepe Unchained kontinuierlich gestiegen. Mittlerweile beträgt die Vorverkaufssumme über 40 Mio. US-Dollar. Für einen Coin im ICO ist das geradezu phänomenal. Während die meisten Coins nicht einmal weit über eine Million hinauskommen, bildet das ICO von Pepe Unchained das erfolgreichste im Jahr 2024. Die Investoren haben zudem eine gigantische und loyale Community mit über 62.000 Mitgliedern auf X (ehemals Twitter) und Telegram gebildet.

(Pepe Unchained ist in den letzten Monaten auf über 40 Mio. US-Dollar explodiert - Quelle: pepeunchained.com)

Analysten überschlagen sich bei Pepe Unchained derzeit regelrecht mit ihren Prognosen. Es wird nämlich nicht mehr lange dauern, bis der Coin an den Krypto-Börsen gehandelt wird. Für Anleger bedeutet das hingegen, dass sie derzeit eine gewaltige Chance haben. Denn durch das ICO können sie zu einem günstigen Kurs in $PEPU-Token investieren. Damit sind sie investiert, ehe die großen Krypto-Wale einsteigen und den Kurs nach oben treiben könnten. Und der Kurs könnte stark steigen, was vor allem am größten Vorteil von Pepe Unchained liegt.

Das ist das Erfolgsgeheimnis von Pepe Unchained

Was Pepe Unchained von den meisten Meme-Coins unterscheidet, ist, dass der Coin eine eigene Blockchain besitzt, während die meisten anderen Coins auf der Blockchain von Solana oder Ethereum basieren. Und die Blockchain von Pepe Unchained hat es in sich, denn sie ermöglicht 100x schnellere und deutlich günstigere Transaktionen als die Ethereum-Blockchain, damit könnte sie eine unglaubliche Entwicklung in Gang bringen.

Die Blockchain von $PEPU ist so effizient, dass sie bald auch von anderen Entwicklern genutzt werden könnte. Damit könnte Pepe Unchained ein ganzes Ökosystem begründen. Das würde für den Coin im besten Fall eine Kursexplosion von tausenden Prozent bedeuten. Anleger könnten davon profitieren, indem sie die Chance ergreifen und noch in $PEPU investieren, bevor das ICO endet.

