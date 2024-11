Rallye vorbei? Pepe fällt um über 10 Prozent, während Pepe Unchained auf 40 Mio. US-Dollar steigt

In den letzten Wochen legte $PEPE eine Rallye hin, die sogar für einen Meme Coin bemerkenswert war. Seit der US-Wahl am 5. November ist der Coin um über 220 Prozent gestiegen. Der Grund lag auch darin, dass die Kryptobörsen Coinbase und Robinhood den drittgrößten Meme Coin bei sich gelistet haben. Doch in den letzten Tagen scheint die Luft aus der Bewegung zu gehen. Und das, obwohl der Bitcoin erst heute bei 92.902,02 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert hat. War es das etwa schon mit dem Boom in $PEPE?

($PEPE ist heute um über 10 Prozent gefallen - Quelle: coinmarketcap.com)

Wird sich die Rallye in $PEPE doch fortsetzen?

Der Chart zeigt in $PEPE derzeit ein gemischtes Bild. Einerseits ist das Momentum in dem Coin sehr hoch, was man an der starken Bewegung sieht. Auch der MACD zeigt nach wie vor ein Kaufsignal an, was ebenfalls sehr positiv ist. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber auch, dass das Kaufmomentum in $PEPE im MACD nachlässt. Auch die Korrektur führt schon sehr weit, es besteht also durchaus die Gefahr, dass sich das starke Aufwärtsmomentum, von dem $PEPE in den letzten Wochen profitiert hat, drehen könnte, was im schlimmsten Fall mit einem starken Kursverlust einhergehen würde.



(Das Momentum in $PEPE ist kurz davor zu drehen - Quelle: Tradingview.com)

Kurz gesagt: Obwohl noch keine Anzeichen für einen regelrechten Crash im Chart erkennbar sind, empfiehlt es sich bei $PEPE trotzdem vorsichtig zu sein. Das Momentum könnte kippen und wenn das passiert, sind oft hohe Kursverluste die Folge. Anleger sollten also in den nächsten Wochen eher vorsichtig bei Investments in $PEPE sein, da die Ampel im Prinzip auf Gelb steht. Glücklicherweise gibt es aber derzeit eine hervorragende Alternative zu $PEPE. Und das ist nicht irgendeine Alternative, sondern ein würdiger Nachfolger für den Coin.

Könnte Pepe Unchained die Entwicklung von $PEPE wiederholen?

Nicht erst in den letzten Tagen haben sich viele Anleger gewünscht, sie wären früher in $PEPE eingestiegen. Schon seit dem Handelsstart des Coins hat er eine der unglaublichsten Entwicklungen aller Meme Coins hinter sich gebracht. Denn $PEPE hat es geschafft, von einer kleinen Randerscheinung zum drittgrößten Meme-Coin der Welt zu werden. Doch Pepe Unchained ($PEPU), ein direkter Nachfolger von $PEPE könnte allen Anlegern, die den Zug bei $PEPE verpasst haben, jetzt eine zweite Chance geben. Dabei hat der Coin seinem Vorgänger gegenüber sogar noch einige herausragende Vorteile.

Erfahre jetzt mehr über Pepe Unchained.

(Könnte Pepe Unchained die Erfolgsgeschichte von $PEPE wiederholen? - Quelle: pepeunchained.com)

Pepe Unchained ist nicht nur ein herkömmlicher Nachfolger zu $PEPE. Denn während dieser auf der alten Ethereum-Blockchain aufgelegt wurde, hat $PEPU seine eigene Chain. Pepe Unchained ist nämlich der erste Meme-Coin mit einer Layer-2-Lösung. Das verschafft dem Coin zahlreiche Vorteile, so können $PEPU-Token 100x schneller und deutlich günstiger transferiert werden als die von $PEPE.

Die Blockchain ist so effizient, dass sie ein ganzes Ökosystem begründen könnte, wenn andere Entwickler sie ebenfalls für ihre neuen Coins verwenden. Damit könnte Pepe Unchained eine gewaltige Kursexplosion erleben und seine Investoren mit hohen Gewinnen belohnt werden. Schon während des Vorverkaufs hat Pepe Unchained über 40 Millionen Dollar umgesetzt, da sich nicht oft die Gelegenheit ergibt, in einen neuen Coin mit neuer Blockchain zu einem so frühen Zeitpunkt zu investieren. Analysten vermuten, dass $PEPU schnell zu den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung aufsteigen könnte, was für frühe Käufer extrem hohe Renditen bedeuten würde.

Investiere jetzt in Pepe Unchained.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.