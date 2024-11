Eton Solutions revolutioniert die Private-Equity-, Immobilien- und Dachfondssektoren mit seiner AtlasFive®-Plattform, die mit dem KI-Tool EtonGPT erweitert wurde und unübertroffene Effizienz und Echtzeit-Berichterstattungsfunktionen bietet.

Eton Solutions, ein führender Anbieter umfassender ERP-Systeme für die Vermögensverwaltung, kündigte heute die Einführung einer spezialisierten Plattform und Servicesuite für die Fondsbuchhaltung an, die auf Private-Equity- (PE), Immobilien- (RE) und Dachfonds-Unternehmen (FOF) zugeschnitten ist und darauf abzielt, die Anforderungen von Komplementären zu erfüllen, die die Transparenz und die zeitnahe Berichterstattung an ihre Endinvestoren verbessern möchten. Dieses neue Angebot wird weltweit eingeführt.

Diese Erweiterung basiert auf der AtlasFive®-Plattform, einer cloudbasierten, KI-gestützten ERP-Lösung, und unterstreicht das Engagement von Eton Solutions für die Umgestaltung der Fondsbuchhaltung. Durch die Integration modernster KI-Technologie in EtonGPT verbessert Eton die Compliance, das Portfoliomanagement und die betriebliche Effizienz PE-Unternehmen in aller Welt.

Eton Solutions hat seine Position als Branchenführer gefestigt und unterstützt über 1.918 Fonds sowie das Management von 936 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten (AUM) auf seiner AtlasFive®-Plattform. Mit Fondsverwaltungsdiensten, die derzeit für 550 Fonds seiner Kunden mit einem AUM von insgesamt 27 Milliarden US-Dollar angeboten werden, hat Eton Solutions bereits die Stärke und Skalierbarkeit seiner Lösungen unter Beweis gestellt.

Satyen Patel, Vorstandsvorsitzender von Eton Solutions, kommentierte: "Mit unserer heutigen Markteinführung kommen wir unserer Mission einen Schritt näher, innovative, KI-gestützte Fondsbuchhaltungslösungen für die Private-Equity-, Immobilien- und Dachfondsbranche weltweit bereitzustellen. AtlasFive® ermöglicht es Unternehmen, komplexe Fondsbuchhaltungen schnell und präzise abzuwickeln und Routineaufgaben zu automatisieren, um Fehler zu minimieren."

Rob Mallernee, Gründer und Chief Executive Officer von Eton Solutions, kommentierte: "Der US-amerikanische Private-Equity-Markt ist der größte und ausgereifteste Markt weltweit und setzt hohe Maßstäbe für Fondsmanagementlösungen. Er erfordert eine Technologie, die seinen strengen Anforderungen gerecht wird. AtlasFive® stellt sich dieser Herausforderung und bietet eine skalierbare Lösung, die darauf ausgelegt ist, Fondsgeschäfte zu rationalisieren und gleichzeitig Präzision und Transparenz zu verbessern. Durch die Berücksichtigung der einzigartigen Anforderungen dieses anspruchsvollen Marktes stattet unsere Plattform die Komplementäre mit den Tools aus, um die Effizienz zu steigern, die Beziehungen zu den Investoren zu stärken und in einem wettbewerbsintensiven Umfeld an der Spitze zu bleiben. Diese Vielseitigkeit macht AtlasFive® zu einem wertvollen Aktivposten auf den globalen Märkten und fördert Wachstum und Innovation, wo immer es eingesetzt wird."

AtlasFive® bietet eine umfangreiche Palette integrierter Funktionen, die auf die Komplexität von Private-Equity-Geschäften zugeschnitten sind und Portfoliomanagement, GL-Buchhaltung, Fondsbuchhaltung, Steuerbuchhaltung und Risikomanagement umfassen, die alle automatisiert sind. Zu den erweiterten Funktionen gehören Echtzeit-Kundenberichte, KI-gestütztes Cash- und Treasury-Management über EtonGPT sowie umfassende Compliance- und Sicherheitskontrollen, die auf regulatorische Standards abgestimmt sind.

AtlasFive® wurde speziell für Komplementäre und Family Offices entwickelt und kombiniert KI-gesteuerte Echtzeit-Funktionen, um manuelle Arbeit zu minimieren, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und eine belastbare digitale Infrastruktur in den USA zu etablieren. Mit EtonGPT verarbeitet AtlasFive® über 250 Dokumententypen, von Kapitalabrufen über Ausschüttungsmitteilungen bis hin zu Erklärungen der Fondsverwalter, und ermöglicht es Fondsverwaltern, die betriebliche Effizienz um das 2- bis 4-Fache zu steigern.

Eton Solutions hat seinen Ruf als führender Anbieter von Cloud-nativen ERP-Plattformen für Vermögensverwaltung und Fondsbuchhaltung gefestigt und bietet fortschrittliche, KI-gestützte Tools, die die Abläufe rationalisieren und die Entscheidungsfindung für Vermögensverwalter, Family Offices und Private-Equity-Unternehmen verbessern.

Über Eton Solutions:

Eton Solutions ist ein Unternehmen für ERP-Softwareprodukte (AtlasFive®) und -Dienstleistungen, das gegründet wurde, um die komplexen Anforderungen von Family Offices und Private-Equity-Unternehmen weltweit zu erfüllen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten, im Research Triangle Park, NC. Der internationale Hauptsitz befindet sich in Singapur und konzentriert sich auf die Bedienung von Märkten außerhalb Amerikas. Das Flaggschiffprodukt von Eton Solutions, das von führenden Family Offices entwickelt wurde, ist AtlasFive®. Über unsere integrierte Plattform, die alle Ihre liquiden und alternativen Anlagevermögen sowie die Daten, Berichte und Workflow-Prozesse des Büros ganzheitlich zusammenfasst und verwaltet, werden über 936 Milliarden US-Dollar verwaltet. Mit einer einzigen Informationsquelle führt Eton Solutions Private-Equity-Firmen und Family Offices in die Zukunft, indem es die Effizienz maximiert und Fehler und Risiken minimiert. Eton Solutions hat seit seiner Gründung eine jährliche Wachstumsrate von über 100 verzeichnet.

Besuchen Sie: https://www.eton-solutions.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241118615243/de/

Contacts:

Wenden Sie sich zwecks Medienanfragen an:

Tracie Soh tracie.soh@eton-solutions.com +65 9674 5475