MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Ukraine/Friedensplan:

"Binnen 24 Stunden wollte Trump als Präsident den Ukraine-Krieg beenden. Jetzt legt Präsident Selensky sogar noch vor Trumps Amtsantritt in einer scharfen Kehrtwende ein "Land gegen Frieden"-Angebot auf den Tisch. Selensky will einen Deal mit Trump. Der soll seinen Frieden bekommen, aber dazu muss er Putin an den Verhandlungstisch zwingen. Dem wird das nicht gefallen. Denn er will die "Entnazifizierung", also die Auslöschung der Ukraine als Nation. Das aber kann Trump nicht akzeptieren, weil es ihn als Schwächling dastehen ließe. Im erschöpften Kiew setzt man darauf, dass Trump den Russen Zuckerbrot und Peitsche gibt: Moskau darf seine Beute behalten, wenn es von der Rest-Ukraine ablässt. Lehnt Putin ab, würde Trump die Ukraine bis zu den Zähnen bewaffnen. Und Merz den Taurus liefern. Auch wenn der Kreml gerade wieder mit der Atombombe droht: Nie waren die Chancen auf ein Ende des Krieges so gut wie vor den Regierungswechseln in Washington und Berlin."/yyzz/DP/he