BAKU (dpa-AFX) - Auf der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan wird am Donnerstag Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) erwartet. Sie will auf die Rolle von Natur- und Artenschutz in der Klimakrise aufmerksam machen.

Außerdem sollen in der Nacht zu Donnerstag in Baku Textentwürfe für mögliche Beschlüsse vorliegen. Konkret geht es vor allem um Geld für ärmere Staaten, das diese für Klimaschutzmaßnahmen sowie zur Anpassung an Klimafolgen brauchen.

Die Fronten sind bislang verhärtet: Entwicklungsstaaten fordern, dass die Industrieländer ehrgeiziger die Klimakrise bekämpfen und Billionen auszahlen. Die EU etwa tritt dagegen auf die Bremse und betont, man werde erst konkrete Summen anbieten, wenn andere Schlüsselfragen geklärt seien.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist als Chefin der deutschen Verhandler ebenfalls in Baku, musste allerdings wegen Krankheit bislang alle geplanten Termine absagen./swe/DP/mis