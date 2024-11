WOLFSBURG (dpa-AFX) - In Wolfsburg kommen Vertreter von IG Metall und VW am Donnerstag (ab 11.00 Uhr) zu ihrer dritten Tarifrunde zusammen. In der Volkswagen Arena wollen sie dann auch über die neuen Vorschläge der Arbeitnehmerseite beraten, die Arbeitskosten ohne Entlassungen zu senken. Im Vorfeld der Gespräche will die Gewerkschaft noch einmal den Druck erhöhen: Am Vormittag ist eine Demonstration vom VW-Werk zur Volkswagen Arena geplant (ab 9.15 Uhr), mit Protest-Kundgebung direkt vor dem Stadion. Die Gewerkschaft rechnet mit mehreren Tausend Teilnehmern.

IG Metall und Betriebsrat hatten am Mittwoch einen eigenen Plan für die Zukunft von Volkswagen vorgestellt. Konkret bieten sie an, die nächste Tariferhöhung befristet in einen Zukunftsfonds einzubringen und vorerst nicht auszuzahlen. Voraussetzung wäre allerdings, dass man in der noch laufenden Tarifrunde um den VW-Haustarif den jüngsten Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie übernimmt, der eine Erhöhung um insgesamt 5,1 Prozent in zwei Stufen vorsieht. Volkswagen lehnt bisher jede Erhöhung ab und fordert stattdessen zehn Prozent Lohnkürzung./fjo/DP/he